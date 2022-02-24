سيـــاســة

الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف العمليات العسكرية الروسية على الفور وسحب القوات والمعدات من أوكرانيا

قال إن الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا انتهاك صارخ للقانون الدولي والمبادئ الأساسية
سمر السيد 5:39 م, الخميس, 24 فبراير 22 5:39 م, الخميس, 24 فبراير 22

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أدان الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا كما أدان تورط بيلاروسيا في هذا العدوان على أوكرانيا ودعاها إلى التقيد بالتزاماتها الدولية.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن جوزيب بوريل، الممثل الأعلى باسم الاتحاد الأوروبي بشأن غزو القوات المسلحة للاتحاد الروسي لأوكرانيا.

وطالب الاتحاد الأوروبي الرئيس بوتين بوقف العمليات العسكرية الروسية على الفور ودون قيد أو شرط، وسحب جميع القوات والمعدات العسكرية من كامل أراضي أوكرانيا، مضيفاً أن روسيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا العمل العدواني وكل الدمار والخسائر في الأرواح التي ستسببه. ستتحمل روسيا المسؤولية عن أفعالها.

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وقال في البيان الذي وزعته سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: إن الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا – وهي دولة مستقلة ذات سيادة – هو انتهاك صارخ للقانون الدولي والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي القائم على القواعد.

وأضاف: توحّد الاتحاد الأوروبي مع شركائه عبر الأطلسي والشركاء ذوي التفكير المماثل في بذل جهود غير مسبوقة للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الأمنية التي سببتها روسيا. لم ترد روسيا بالمثل على هذه الجهود، وبدلاً من ذلك اختارت بشكل أحادي التصعيد الخطير والمتعمد.

وأوضح الاتحاد الأوروبي منذ البداية، وعلى أعلى مستوى سياسي، أن أي عدوان عسكري آخر ضد أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة وتكاليف باهظة.. وبالتالي فإن رد الاتحاد الأوروبي سيشمل إجراءات تقييدية ضد قطاعات وأفراد، منسقة بالكامل مع شركائنا عبر الأطلسي وشركائنا ذوي التفكير المماثل.. ويجب ألا يساور روسيا شك في أن الاتحاد الأوروبي سيبقى متحدًا بحزم بينما يتخذ الخطوات التالية بالتنسيق الوثيق مع الشركاء.

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ويدعو الاتحاد الأوروبي المجتمع الدولي إلى مطالبة روسيا بوقف فوري لهذا العدوان الذي يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر على نطاق عالمي.

ودعا روسيا إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق إلى جميع الأشخاص المحتاجين. كما ندعو روسيا إلى ضمان سلامة بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

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وكرر الاتحاد الأوروبي دعمه والتزامه الثابتين باستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليًا. ويؤكد الاتحاد الأوروبي من جديد التزامه بتعزيز الرابط السياسي والتكامل الاقتصادي لأوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي. نحن نقف إلى جانب شعب أوكرانيا ومؤسساتها وممثليها المنتخبين ديمقراطيًا.

ويكرر الاتحاد الأوروبي أيضًا دعمه والتزامه الراسخين لسيادة جورجيا وجمهورية مولدوفا وسلامتهما الإقليمية.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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