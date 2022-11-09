الاتحاد الأوروبي يشيد بدور القوى العاملة في تدريب وتأهيل الشباب

أشاد وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة جوست كورت، مدير عام الإدارة العامة للتوظيف والشئون الاجتماعية والإدماج بالمفوضية الأوروبية، بالدور الذي تلعبه وزارة القوى العاملة في ملف التدريب وتأهيل الشباب وفقا لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع بديوان عام وزارة القوى العاملة فى إطار التعاون القائم بين “الاتحاد” و”الوزارة” في مجالات التدريب المهنى، وربطه باحتياجات سوق العمل المصرية، وتنمية مهارات الشباب فى المحافظات، وعرض استراتيجيات الوزارة واحتياجاتها بما يخص التدريب والتشغيل، وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين “الجانبين” خلال الفترة المقبلة.

القوى العاملة تولي اهتماما بتدريب الشباب

وأشار إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى والمشرف على المكتب الفنى لوزير القوى العاملة، إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالتدريب المهني، وإلى أن المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية والذي يضم كافة الوزارات المعنية بالتدريب بوضع خطة موحدة لمعالجة كل مخرجات التعليم الفنى وربطها بالتدريب المهنى وفق متطلبات سوق العمل.

وأضاف، أن وزارة القوى العاملة هي التي تختص بالإشراف العام على التدريب المهنى على المستوي القومى، وتعتمد خطتها على التدريب من أجل التشغيل، لمعالجة نقص المهارات الموجود فى أغلب دول العالم ، حيث تعمل على تنمية المهارات من خلال مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة التى تجوب كل القرى ، كما أن هناك مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراتهم ومن أجل تنمية التدريب المهنى فى مصر.