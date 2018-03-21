الاتحاد الأوروبي يسعى لتوفير مياه الشرب لمليوني شخص في قطاع غزة

سمر السيد:قال الاتحاد الأوروبي فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، إنه استضاف مؤتمراً فى بروكسل أمس للتعهد بتقديم تمويل لمشروع محطة تحلية المياه المركزية والأعمال المرافقة في قطاع غزة.وأضاف البيان أن المؤتمر الذي ترأسه كلٌ من الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية استطاع حشد دعم مالي وصل إلى 456 مليون يو



سمر السيد:

قال الاتحاد الأوروبي فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، إنه استضاف مؤتمراً فى بروكسل أمس للتعهد بتقديم تمويل لمشروع محطة تحلية المياه المركزية والأعمال المرافقة في قطاع غزة.

وأضاف البيان أن المؤتمر الذي ترأسه كلٌ من الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية استطاع حشد دعم مالي وصل إلى 456 مليون يورو لمشروع البنية التحتية الأكبر في قطاع غزة والذي سيوفر 55 مليون متر مكعب على الأقل من مياه الشرب الآمنة النظيفة في السنة لأشخاص هُم بأشد الحاجة إليها.

وصرَّح يوهان هان مُفَوَض السياسة الأوروبية للجوار وشؤون التوسع خلال المؤتمر: “سوف يُلَبي هذا المشروع الاحتياجات الطارئة للمياه في قطاع غزة من خلال توفير مياه الشرب والمساهمة في نفس الوقت في النمو الاقتصادي والاستدامة والاستقرار البيئي.

وأكد على فخره بقيام الاتحاد الأوروبي بالتعهد بدفع 70 مليون يورو لصالح محطة التحلية بالإضافة إلى 7.1 مليون يورو لتغطية تكلفة الإدارة، لافتاً إلى إن نجاح مؤتمر التعهد بتقديم تمويل يأخذنا خطوة أقرب باتجاه تحقيق هذا المشروع وتحسين الظروف المعيشية لأهالي قطاع غزة وإزالة العقبات أمام النمو الاقتصادي هناك”.

وفى سياق متصل ، رحب بيان باسم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بهذا المشروع قائلا: “يحمل هذا المؤتمر رسالة أمل إلى شعبنا في قطاع غزة ويؤكد على أن المجتمع الدولي لا يتجاهل معاناتهم وإنما يعمل وبِجَد من أجل تصميم تدخلات لمعالجة الوضع المُزري للمياه في قطاع غزة. المشروع سيساهم في الاستقرار السياسي في المنطقة حيث أن لِنُدرَة المياه نتائج وخيمة وتؤدي إلى حدوث المزيد من التوتر”.

تشمل النتائج الرئيسية لمؤتمر التعهد بتقديم التمويل المُنعقد أمس ، تعزيز الدعم للمشروع إذ عَبَّرَ 42 وفداً من وفود الدول (بما فيها إسرائيل و 20 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي) وثمانية مؤسسات عن دعمهم للمشروع والحاجة الملحة لتحقيق تقدم سريع.

كما عَبَّرَ الاتحاد من أجل المتوسط وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي ومكتب اللجنة الرباعية والبنك الإسلامي للتنمية عن التزامهم المستمر لتنفيذ مشروع البنية التحتية الرئيسي.

ومن أبرز النتائج أيضا زيادة الدعم المالي إذ وصل مجموع مبالغ الوعود إلى 456 مليون يورو منها 77.1 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي وحده. هذا المبلغ يُغطي أكثر من 80 بالمائة من الأموال اللازمة للمشروع وهي 562.3 مليون يورو علاوة ً على التقدم نحو الأمام وسيقوم بنك الاستثمار الأوروبي الآن ببدء إجراءات العطاءات في 15 أبريل حيث يعود الفضل في ذلك للأموال التي تم التعهد بدفعها. كما قام بنك الاستثمار الأوروبي والسلطة الفلسطينية خلال المؤتمر بتوقيع خطاب نوايا من أجل ضمان الإعداد الناجح والتنفيذ للمشروع.

جدير بالذكر أن مليوني فلسطيني يعتمدون في قطاع غزة بشكل حصري تقريباً على المياه الجوفية الساحلية كمصدر لمياه الشرب ، و تتراوح سِعَّة هذه المياه بين 55 و 60 مليون متر مكعب في السنة بينما يصل مجموع كمية المياه المطلوبة إلى 180 مليون متر مكعب في السنة .

وتُلَّبي 3 بالمائة فقط من المياه التي تُضَّخ من هذه المياه الجوفية الساحلية معايير جودة مياه الشرب التي وضعتها منظمة الصحة العالمية مما يشكل خطراً صحياً كبيراً بالنسبة لأهالي قطاع غزة ، وتصل نسبة نمو السكان المتوقعة في قطاع غزة إلى (+3.2 بالمائة في السنة) مما يؤدي إلى مزيد من تفاقم أوضاع مياه الشرب في قطاع غزة.

وللتعامل مع هذه الأزمة قررت المفوضية الأوروبية والسلطة الفلسطينية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي بناء محطة تحلية مياه واسعة النطاق.

ويشمل المشروع محطة التحلية نفسها و تمديدات تزويد للطاقة تغطي احتياجات المحطة من الكهرباء (15 بالمائة من مصادر الطاقة هذه تأتي من مصادر طاقة متجددة) وبناء خط ناقل يصل بين الشمال والجنوب يقوم بتوزيع المياه العذبة في كافة أنحاء قطاع غزة بتكلفة كلية 562.3 مليون يورو.

وعُقِّدّ مؤتمر التعهد بتقديم التمويل أمس فور عقد اجتماع مجموعة الجهات المانحة الدولية لفلسطين أو ما يُسَمى لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني الذي ناقش بشكل موسع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة من خلال مساعدات مالية مُستهدفة.