الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على المجلس العسكري في النيجر

قالت مصادر لوكالة رويترز، الأربعاء، إن دول الاتحاد الأوروبي بدأت في إرساء أسس لفرض أولى العقوبات على أعضاء المجلس العسكري في النيجر ، الذي استولى على السلطة الشهر الماضي.

ويرفض القادة العسكريون الجدد حتى الآن، الجهود الدبلوماسية الدولية للوساطة.

ودعت دول الجوار التي تدعم الانقلاب الأمم المتحدة، إلى منع التدخل العسكري الذي تهدد به دول أخرى في غرب أفريقيا.

عقوبات على المجلس العسكري في النيجر

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، يشارك في العمل على فرض العقوبات، ودبلوماسي من التكتل، إن الاتحاد الأوروبي بدأ مناقشة معايير الإجراءات العقابية.

وأضاف المسؤول أن الإجراءات ستستهدف معاقبة “تقويض الديمقراطية” في النيجر، ومن المرجح الاتفاق عليها قريبا.

وذكر الدبلوماسي أن “الخطوة التالية ستكون فرض عقوبات على أفراد من المجلس العسكري” الذين يعتبرون مسؤولين.

وقال المسؤول ودبلوماسي آخر من الاتحاد الأوروبي، إن المسؤولين بالتكتل يناقشون الأمر الأربعاء.