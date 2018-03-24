الاتحاد الأوروبي يستبعد رموزا في نظام مبارك من لائحة العقوبات

متابعات: استبعد الاتحاد الأوروبي أسماء 6 أشخاص من لائحة العقوبات الأوروبية التي صدرت ضد أشخاص وكيانات تنتمي إلى فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتضمنت تجميد أرصدة وأصول وحظر للسفر، نقلا عن موقع"روسيا اليوم". وحسب الوثائق التي نشرتها الجريدة الرسمية…

متابعات:

استبعد الاتحاد الأوروبي أسماء 6 أشخاص من لائحة العقوبات الأوروبية التي صدرت ضد أشخاص وكيانات تنتمي إلى فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتضمنت تجميد أرصدة وأصول وحظر للسفر، نقلا عن موقع”روسيا اليوم”.

وحسب الوثائق التي نشرتها الجريدة الرسمية للاتحاد في بروكسل، جرى استبعاد كل من أحمد عز، القيادي السابق في الحزب الوطني الذي كان يرأسه مبارك، ومعه في اللائحة زوجاته كل من عبلة محمد فوزي، وخديجة أحمد كامل، وشاهيناز عبد العزيز النجار، وأيضا الوزير أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، وزوجته نجلاء عبد الله الجزايرلي.

كما جرى تعديل البيانات المرتبطة بأربعة أشخاص هم كل من سوزان ثابت، زوجة الرئيس الأسبق، وخديجة الجمال، زوجة جمال مبارك، وهايدي محمود مجدي، زوجة علاء مبارك، وإلهام سيد سالم شرشر زوجة حبيب العادلي، حيث جرى تعديل البيانات بالإشارة إلى الأحكام القضائية التي صدرت ضد أزواجهم.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي أصدر في العام 2011 عقوبات في أعقاب الأحداث التي انطلقت في 25 يناير من نفس العام وانتهت بسقوط نظام مبارك.