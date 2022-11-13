الاتحاد الأوروبي يدعم ميزانية تونس بـ100 مليون يورو

من المقرر أن يمنح الاتحاد الأوروبي تونس دعما لميزانيتها يُقدر بما إجمالي قيمته 100 مليون يورو ، وذلك لتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19 ” وعودة النشاط الاقتصادي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأضافت رويترز نقلا عن وزارة الاقتصاد أن الاتفاقية ستُوقع غدا الإثنين الموافق الـ 14 نوفمبر.

كانت بيانات قد صدرت مؤخرا عن البنك المركزي التونسي قد أظهرت أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى مستويات تعادل 100 يوم من الواردات، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات.

وقال البنك المركزي التونسي إن الاحتياطي تراجع إلى 22.326 مليار دينار (6.97 مليار دولار) بحلول التاسع من نوفمبر، وهو ما يكفي لتغطية 100 يوم من الواردات مقارنة مع 121 يوما في الفترة نفسها قبل عام.

وأدى تفاقم العجز التجاري وتراجع قيمة العملة المحلية الدينار إلى تآكل الاحتياطيات. واتسع العجز التجاري التونسي في سبتمبر 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 19 مليار دينار (5.93 مليار دولار.)