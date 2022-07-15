الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض حظر على الذهب الروسي

صرح ماروس سيفكوفيتش نائب رئيس المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- اليوم الجمعة بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حظر على وارداته من الذهب الروسي في حزمة العقوبات المقبلة التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.

وأضاف سيفكوفيتش أيضًا أن الاتحاد الأوروبي يستهدف أيضا في حزمة العقوبات الجديدة “إغلاق منافذ الخروج” أمام الصادرات الروسية التي نجحت في تجنب بعض العقوبات السابقة.

ولكن لم يتضح حتى الآن متى سيقوم الاتحاد الأوروبي باعتماد الجولة السابعة من العقوبات، حيث تزعم بعض التقارير أنها قد تأتي في وقت لاحق من اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وأربع دول أخرى قد قررت فرض حظر على وارداتها من الذهب الروسي بعد تم اقتراح الفكرة في اجتماع قادة مجموعة السبع الأخير وقررت الدول الأخرى دراسة الأمر.

وصرح الرئيس الأميركي جو بايدن خلال القمة أن الذهب “مصدر تصدير هام، ما سيحرم روسيا من مليارات الدولارات”.

وصرحت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية أولغا ستيفانيشينا التي تحضر اجتماع براغ مساء الخميس “نأمل أن تكون لحزمة العقوبات المقبلة، وهي السابعة، وطأة شديدة وأن يتم إقرارها بأسرع وقت ممكن”.

وتستهدف مجموعات العقوبات الست التي أقرها الأوروبيون منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، القطاعات الاقتصادية ولا سيما من خلال فرض حظر على الفحم والقسم الأكبر من صادرات النفط، كما تشمل أكثر من ألف مسؤول وأوليغارشي روسي جمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي.