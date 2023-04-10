الاتحاد الأوروبي يحذر من تداعيات التصعيد الصيني في تايوان

أبدى الاتحاد الأوروبي قلقه بشأن التدريبات العسكرية التي تجريها الصين حول تايوان، مؤكدا ضرورة تغيير وضع الجزيرة بالقوة وأن أي تصعيد أو حادث أو استخدام للقوة هناك سيكون له تداعياته الهائلة على الصعيد العالمي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأجرى الجيش الصيني تدريبات على حصار جوي وبحري لتايوان اليوم الاثنين في اليوم الأخير المقرر لتدريباته، إلى جانب مشاركة حاملة طائرات صينية في دوريات قتالية، فيما أبلغت تايبه عن زيادة أخرى في عدد الطائرات الحربية بالقرب من الجزيرة.

وقالت نبيلة مصرالي المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية: “نشعر بالقلق إزاء تكثيف الأنشطة العسكرية لجيش التحرير الشعبي في مضيق تايوان وحول تايوان، مع التوغلات في منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية وعبور الخط الأوسط”.

وتابعت: “لا ينبغي تغيير الوضع الراهن من جانب واحد أو بالقوة. أي زعزعة للاستقرار في المضيق نتيجة لتصعيد أو حادث أو استخدام للقوة ستكون لها تداعيات اقتصادية وأمنية هائلة على المنطقة وعلى الصعيد العالمي”.

وأضافت: “من الضروري ممارسة ضبط النفس. يتعين حل التوترات من خلال حوار هادف وصريح. وسيواصل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة”.