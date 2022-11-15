الاتحاد الأوروبي: يجب عدم الاعتماد المفرط على الصين في التكنولوجيا المبتكرة

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الثلاثاء، إن أوروبا ستتعاون مع الصين لكنها بحاجة إلى “إعادة التوازن” للعلاقة من أجل تجنب الاعتماد المفرط عليها في مجالات مثل التكنولوجيا المبتكرة، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف ميشيل أن الاجتماع الذي عقد أمس الإثنين بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ كان مهما وإيجابيا في إطار “وجود خيار للمنافسة ولكن ليس صراعا منهجيا”.

وقال ميشيل في مؤتمر صحفي قبل حضور قمة مجموعة العشرين إن أوروبا ستتعامل أيضا مع الصين رغم الخلافات بين الجانبين لأن “من المهم الاستماع إلى بعضهما بعضا من أجل تطوير تفاهم أفضل”.

لكنه قال إن على أوروبا أن تتجنب ارتكاب “نفس الأخطاء” السابقة بالاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري الروسي.

وتابع “بالنسبة للصين، لا نريد أن نعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا المبتكرة التي نحتاجها اليوم، ونحن بحاجة إلى المزيد في المستقبل، لهذا السبب من المهم إعادة التوازن إلى العلاقة ولهذا من المهم أيضا التواصل مع السلطات الصينية”.

وافتتح زعماء دول مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى المحادثات يوم الثلاثاء في بالي، بعد عرض نهائي من قبل إندونيسيا الدولة المضيفة للتكتل من أجل التركيز على المساعدة في إنعاش الاقتصاد العالمي رغم الانقسامات العميقة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وفي إشارة إلى تحديات التوصل لاتفاق بين الزعماء، قال ميشيل إن على أوروبا أن تحاول استغلال اجتماع مجموعة العشرين لإقناع الأعضاء بممارسة مزيد من الضغط على روسيا لإثارتها أزمة طاقة وغذاء عالمية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وفشلت اجتماعات وزراء دول مجموعة العشرين في إصدار بيانات مشتركة بسبب الخلاف بين روسيا والأعضاء الآخرين، بما في ذلك كيفية وصف الحرب في أوكرانيا.