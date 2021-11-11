اقتصاد وأسواق

الاتحاد الأوروبي يتصدى للصين بخطة للبنية التحتية بقيمة 46 مليار دولار

تأتي الاستراتيجية عقب اتفاق بقيادة الولايات المتحدة تم التوصل إليه خلال قمة مجموعة السبع في يوليو
أيمن عزام 5:41 م, الخميس, 11 نوفمبر 21 5:41 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

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يكشف الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل استراتيجيته الخاصة بإنفاق نحو 46 مليار دولار على التكنولوجيا والبنية التحتية، وهي جزء أساسي في مواجهة الغرب لبرنامج “الحزام والطريق” الصيني، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

خطة للبنية التحتية

ووفقاً لمسودة اطلعت عليها وكالة «بلومبرج» للأنباء، اليوم (الخميس)، سوف تركز استراتيجية «المخرج العالمي» للاتحاد الأوروبي على مشروعات الرقمنة والنقل والطاقة والتجارة.

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وتهدف الخطة إلى تعزيز مصالح أوروبا وقدرتها التنافسية على مستوى العالم، مع تعزيز المعايير والقيم البيئية المستدامة مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.


وتأتي الاستراتيجية عقب اتفاق بقيادة الولايات المتحدة تم التوصل إليه خلال قمة مجموعة السبع في يوليو، حين اتفق القادة على إطلاق مبادرة بنية تحتية عالمية تسمى «إعادة بناء عالم أفضل» للمساعدة في تضييق فجوة الحاجة إلى البنية التحتية في العالم النامي وتوفير منافس أخضر لمبادرات الصين الطموحة.

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وجاء في المسودة أن خطة “المَخرج العالمي” سوف توفّر “علامة تجارية شاملة لاستثمارات الاتحاد الأوروبي الواسعة بالفعل في البنية التحتية على مستوى العالم، وذلك للسماح بتنسيق أفضل بين الدول الأعضاء، وتوسيع التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين وفتح الطريق أمام التمويل.”

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بقلم أيمن عزام

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