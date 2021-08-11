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الاتحاد الأوروبي يبحث آثار جانبية جديدة للقاح «كورونا» من إنتاج فايزر ومودرنا

تم التوصل إلى وجود ارتباط محتمل بين التهاب القلب شديد الندرة وتطعيمات الراسل أر.إن.أي
أيمن عزام 11:26 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21 11:26 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

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تخضع للدراسة ثلاث حالات جديدة وردت عن مجموعة صغيرة من الأشخاص بعد حصولهم على تطعيمات الراسل أر.إن.اى المضادة كورونا من إنتاج شركة فايزر ومودرنا المعنية بمواجهة فيروس كورونا ، بحسب وكالة رويترز.

تطعيمات الراسل أر.إن.اى

وتستهدف الدراسة تحديد عما إذا كان لهذه التطعيمات أية آثار جانبية، بحسب الجهة الرقابية الأوروبية المعنية بالدواء.

وتشمل الأعراض المشكوك بارتباطها بالتطعيمات أحد اشكال حساسية الجلد والتهاب الكلي وخلل في الجهاز البولي يتسم بفقدان كثيف لبروتين بولي.

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وتم توزيع ما يقرب من 43.5 مليون جرعة من لقاح سبايكفاكس من انتاج شركة مودرنا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية بداية من 29 يوليو الماضي، بحسب وكالة الدواء الأوروبية.

وتوصلت الوكالة الشهر الماضي إلى وجود ارتباط محتمل بين التهاب القلب شديد الندرة وتطعيمات الراسل أر.إن.اى .

لكن الوكالة ومنظمة الصحة العالمية أكدتا أن مزايا هذه التطعيمات تطغى على أية مخاطر مرتبطة بها.

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هبطت أسهم شركة مودرنا بنسبة 16% إلى 384 دولار الأربعاء. وكانت هذه الأسهم قد قفزت بأكبر من 75% في إغلاق يوم الثلاثاء منذ منتصف يوليو عند انضمت إلى مؤشر ستاندرد اند بورز 500.

وهبطت أسهم شركة بيونتيك المقيدة في الولايات المتحدة بنسبة 14.4% وأسهم شركة فايزر بنسبة 4%.

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بقلم أيمن عزام

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