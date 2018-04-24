الاتحاد الأوروبي: ندعم مصر في التحول لمركز إقليمي للطاقة

نسمة بيومي قال ميجيل أرياس كانيتي مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والمناخ، إنه يدعم مصر بكل قوة في مشروعها القومي وتحويلها لمركز إقليمي للطاقة، من حيث التمويل المالي والفني وكافة المجالات. وأكد "ميجيل"، خلال منتدى الأعمال للطاقة المستدامة بين مصر والاتحاد…

نسمة بيومي

قال ميجيل أرياس كانيتي مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والمناخ، إنه يدعم مصر بكل قوة في مشروعها القومي وتحويلها لمركز إقليمي للطاقة، من حيث التمويل المالي والفني وكافة المجالات.

وأكد “ميجيل”، خلال منتدى الأعمال للطاقة المستدامة بين مصر والاتحاد الأوربي، أنه لدينا التزام واضح تجاه المستقبل والعمل على تحقيق أهداف 2030 وخفض معدلات الانبعاثات والتحول إلى الطاقة النظيفة سواء طاقة الرياح والطاقة الشمسية وكفاءة استخدام الطاقة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي حريص على تقديم الطاقة للمواطن الأوروبي بأسعار منخفضة وعادلة.