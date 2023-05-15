الاتحاد الأوروبي: مصر دورها هام بالمنطقة

أكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان برجر أن مصر لها دور هام في المنطقة وتلعب دوراً إقليميا هاما في العديد من المجالات خاصة السياسية.



وأضاف – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن دور مصر هام للغاية في الجوانب السياسية.

وأشاد بالدور المصري في الوساطة بين غزة وإسرائيل و التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار .. مشددا على أن مصر تلعب دورا فعالاً في حفظ وبناء السلام.



وأوضح السفير كريستيان برجر أن مصر تعد مركزا للطاقة المتجددة في شمال أفريقيا ومنطقة المتوسط والشرق الأوسط.



وقال إن هناك العديد من المجالات التي تتعاون فيها مصر والاتحاد الأوروبي وتشمل مختلف الميادين والمجالات .



وأوضح أن الاحتفال “بيوم أوروبا” الذي يوافق التاسع من مايو من كل عام، هو احتفال سنوي للسلام والوحدة في أوروبا .

كما أشار رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان برجر خلال كلمته مساء اليوم ” الأحد” بمعهد ثربانتس بالإسكندرية أن الاحتفال بشهر الاتحاد الأوروبي لعام 2023 يتضمن عرض دورة سينمائية بعنوان ” المدن” تتضمن ١١ فيلما منها ما يعرض بمعهد ثربانتس بالإسكندرية.



وأشار إلي أهمية قضية المياه وضرورة الحفاظ عليها من أجل الحفاظ على مستقبل البشرية .



ومن جانبه رحب سفير إسبانيا بالقاهرة ألفارو إيران غوتيريز بالحضور والمشاركين للاحتفال بشهر الإتحاد الأوروبي بمعهد ثربانتس بالإسكندرية .



وأوضح أنه يجري عرض مجموعة من الافلام من أجل الاحتفال بتلك المناسبة الهامة .



كما تحدث عن مكانة اللغة الاسبانية والتي تعد من أهم اللغات علي المستوي العالمي وإقبال المصريين من مختلف الأعمار علي تعلمها واتقانها .



وقال إن معهد ثربانتس يقدم الدورات والفعاليات من أجل التعريف باللغة والثقافة الإسبانية في مصر .

وعرض معهد ثربانتس بالاسكندريه فيلم ” ايضا المطر ” وتدور قصته حول قضيه المياه واهميتها من خلال مجموعه من الابطال وهو من إخراج وسيناريو ايثار بيبلاين وبول لافرتي وهو عمل تاريخي يرجع إنتاجه إلي عام ٢٠١٥ .