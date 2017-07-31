الاتحاد الأوروبي: لمسنا انخراط السيسي في مشكلات الشباب

هاجر عمرانقال ايفان سوركوش سفير وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، إنه لمس انخراط الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفاعله مع مشكلات الشباب خلال المؤتمر الذى تم تنظيمه مؤخرا.وأضاف سوركوش خلال كلمته بمؤتمر "الشباب تستطيعون إحداث تغيير" الذى نظمه الوفد اليوم، أن الاتحاد يدرك أن الشباب هم قادة المستقبل فى مصر كم

هاجر عمران

قال ايفان سوركوش سفير وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، إنه لمس انخراط الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفاعله مع مشكلات الشباب خلال المؤتمر الذى تم تنظيمه مؤخرا.

وأضاف سوركوش خلال كلمته بمؤتمر “الشباب تستطيعون إحداث تغيير” الذى نظمه الوفد اليوم، أن الاتحاد يدرك أن الشباب هم قادة المستقبل فى مصر كما أنهم اعظم قوة، وفق تعبيره.

وقال إن الاتحاد ركز خلال استراتيحية التعاون التى تم وضعها فى عام 2009 على تقديم فرص متساوية للتعليم وفرص العمل للشباب، مؤكدا أن توفير فرص عمل بالجانب الجنوبى للبحر المتوسط هو أمر سيعمل على تحقيق مستقبل ناجح للبلاد.

وتابع ان العمل على برنامج ايريسموس بلس الذى تم تدشينه العام الحالى تزامن مع انعقاد مؤتمرات الشباب وتخصيص العام الحالى عاما للشباب، وفي ظل كون أعمار أكثر من نصف السكان تحت 24 عاما.

وقال إن الاتحاد دعم نماذج المحاكاة خلال السنوات القليلة الماضية، كما أن المنح التى قدمها الاتحاد لمصر والبالغة 1.3 مليار يورو ساعدت فى مضمونها كثير من الشباب.