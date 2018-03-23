الاتحاد الأوروبي : ترامب يصوب مسدسًا إلى رأسنا بالإعفاء المؤقت من الرسوم

رويترزحث زعماء الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة، اليوم، على أن تحول إعفاء مؤقتًا من الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى إعفاء دائم، قائلين إنهم يحتفظون بالحق في الرد ”بطريقة متكافئة“ لحماية مصالح الاتحاد.وقال رئيس وزراء بلجيكا إن الإعفاء الذي منحته واشنطن ومدته 4

رويترز





حث زعماء الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة، اليوم، على أن تحول إعفاء مؤقتًا من الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى إعفاء دائم، قائلين إنهم يحتفظون بالحق في الرد ”بطريقة متكافئة“ لحماية مصالح الاتحاد.

وقال رئيس وزراء بلجيكا إن الإعفاء الذي منحته واشنطن ومدته 40 يومًا يجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدو وكأنه ”يصوب مسدسًا إلى رأسنا“.

وقال ترامب يوم الخميس إنه سيعلق الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، وبالاضافة إلى الأرجنتين واستراليا والبرازيل وكندا والمكسيك وكوريا الجنوبية. وجرى تعليق الرسوم حتى أول مايو بينما تستمر المناقشات.

وفي بيان مشترك قال زعماء دول الاتحاد الأوروبي المجتمعون في قمة دورية في بروكسل، إن الإجراءات التي فرضها ترامب لا يمكن تبريرها بدواعي الأمن القومي وهو الأساس الذي استندت إليه واشنطن.

وقال البيان ”يأسف المجلس الأوروبي لقرار الولايات المتحدة فرض رسوم استيراد على الصلب والألومنيوم… إن حماية تشمل قطاعًا بكامله في الولايات المتحدة هي علاج غير مناسب للمشاكل الحقيقية لفائض الطاقة الإنتاجية”.