الاتحاد الأوروبي بمصر: نستهدف تعميق الشراكة مع القاهرة

هاجر عمرانقال السفير ايفان سوركوش رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر أنه عقد اجتماعات مهمة الأسبوع الماضى فى العاصمة بروكسيل فى إطار اجتماع مجلس الشراكة، وهو أعلى جهاز معنى بتطورات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى بعد غياب 7 سنوات.وأضاف خلال المؤتمر الذى عقده مع مجموعة من الصحفيين اليوم أن فدريكا

هاجر عمران

قال السفير ايفان سوركوش رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر أنه عقد اجتماعات مهمة الأسبوع الماضى فى العاصمة بروكسيل فى إطار اجتماع مجلس الشراكة، وهو أعلى جهاز معنى بتطورات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى بعد غياب 7 سنوات.

وأضاف خلال المؤتمر الذى عقده مع مجموعة من الصحفيين اليوم أن فدريكا موجرينى رئيس المفوضية الأوروبية ووزير الخارجية سامح شكرى قد ترأسا الاجتماع وتمت الموافقة على أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد لمدة 3 سنوات مقبلة.

وتابع: لقد أكدنا فى بروكسيل أن علاقتنا بمصر لها طبيعة استراتيجية وسنعمل على تعميقها، مشيرا إلى أن وثيقة أولويات التعاون متاحة على الموقع الرسمى والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتم توفير نسخة باللغة العربية.

وأضاف ان الوثيقة تتضمن عدة مجالات محددة للتعاون المستقبلى.

وقال إن المجال الأول هو الشراكة الاجتماعية الاقتصادية ويتضمن التجارة والنقل والطاقة والاقتصاد الحديث كما أن المجال الثانى يشمل الحوكمة وسيادة القانون الإصلاح الإدارى والحكومة الإلكترونية، مؤكدا أن بلاده لديها خبرات نستطيع المساعدة من خلالها.

وأضاف أن وثيقة الأولويات تشمل أيضا عنصر السياسة الخارجية وتحقيق الأمن والاستقرار؛ لأن مصر دولة مهمة فى إدارة الأزمة الليبية والسورية وتحقيق السلام فى الشرق الأوسط إلى جانب مواجهة التغيير المناحى.

وقال إن عدد البرامج الحالية التى ينفذها الاتحاد تقدر بـ250 برنامجا فى مجالات مختلفة بإجمالى منح بقيمة 1.3 مليار يورو.

وأضاف أن الاتحاد أكبر مانح لمصر وأهم شريك تجارى بقيمة 27 مليار يورو العام الماضى.