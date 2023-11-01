الاتحاد الأوروبي: الواجب على إسرائيل حماية المدنيين بالضفة الغربية من المستوطنين المتطرفين

سمر السيد 4:17 م, الأربعاء, 1 نوفمبر 23

قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي حول آخر التطورات في الضفة الغربية، إن تصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائليين في الضفة الغربية أدى إلى سقوط أعداد كبيرة جدًا من الضحايا المدنيين وإجبار المجتمعات الفلسطينية على ترك منازلهم. وأضاف في بيان وزعته سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: “قد يخرج الوضع عن نطاق السيطرة ويسبب معاناة لا توصف للمجتمعات المحلية، وهناك حاجة إلى تدابير عاجلة”. وأكد أنه من واجب إسرائيل حماية المدنيين في الضفة الغربية من عنف المستوطنين المتطرفين ومحاسبة الجناة وضمان تدخل جيش الدفاع الإسرائيلي. وهو التزام قانوني يجب الوفاء به. وتابع أن هذا يضيف إلى الوضع المأساوي بالفعل في غزة، مما يزيد من خطر التصعيد الخطير للصراع، وهو ما يجب تجنبه بأي ثمن.