الاتحاد الأوروبى يوقع اتفاقية لإلغاء الجمارك على الطرازات اليابانية

خالد بدر الدين وقع الاتحاد الأوروبى مع اليابان، اتفاقية تجارية تستهدف إلغاء رسوم جمركية قدرها %10 على واردات السيارات اليابانية، إلى دول الاتحاد، و%3 على معظم قطع الغيار التى تصدرها الشركات اليابانية للاتحادن لتكوين أكبر منطقة اقتصادية حرة فى العالم.تأتى الاتفاقية التى تجعل من أوروبا زعيمة

خالد بدر الدين



وقع الاتحاد الأوروبى مع اليابان، اتفاقية تجارية تستهدف إلغاء رسوم جمركية قدرها %10 على واردات السيارات اليابانية، إلى دول الاتحاد، و%3 على معظم قطع الغيار التى تصدرها الشركات اليابانية للاتحادن لتكوين أكبر منطقة اقتصادية حرة فى العالم.

تأتى الاتفاقية التى تجعل من أوروبا زعيمة التجارة الحرة، وسط مخاوف من من اندلاع حرب تجارية عالمية، بدأها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ضد الصين، بفرض رسوم جمركية تصل إلى %25 على منتجات صينية، تتجاوز قيمتها 550 مليار دولار، بدأها هذا الأسبوع، بتطبيق جمارك على منتجات صينية بقيمة 34 مليار دولار، ما جعل الصين تتخذ تدابير انتقامية بفرض جمارك بالمثل على منتجات أمريكية.

أكد رئيس الوزراء اليابانى، شينزوآبى، خلال مؤتمر صحفى، بعد توقيع الاتفاقية أنها علامة على تحول العلاقات العالمية مع إبعاد الرئيس الأمريكى عن حلفائه القدامى مثل الاتحاد الأوروبى وكندا وحلف الناتو، كما أنها تؤكد على موقف حكومة طوكيو الواضح ضد النزعة الحمائية.

أوضح دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبى، أن اتفاقية الاتحاد مع اليابان تستهدف المزيد من التعاون بينهما فى تجارة السيارات، وجميع المنتجات الأخرى.

ذكرت وكالة رويترز أن شركات السيارات اليابانية تتوقع زيادة مبيعاتها إلى أوروبا بفضل هذه الاتفاقية، التى تجعلها قادرة على منافسة شركات السيارات الأوروبية التى تتفوق عليها بسبب هذه الجمارك.

أعلنت رابطة صناعية السيارات الأوروبية ACEA هذا الأسبوع عن حصص الشركات اليابانية فى الاتحاد الأوروبى مازالت ضعيفة، تتصدرها شركة تويوتا، التى بلغت حصتها فى سوق سيارات الاتحاد الأوروبى %4.7 خلال 6 أشهر الماضية من العام الجارى، بعدها شركة هوندا %3.3 ، ثم نيسان بأكثر من %0.9 رغم أن هذه الشركات اليابانية لديها مصانع فى دول أوروبا.

يستهدف الاتحاد الأوروبى من الاتفاقية التجارية التى وقعها مع اليابان، إلغاء جمارك قدرها %30 ، على وارداته من المنتجات اللبنية، التى يصدرها لليابان، و%15 على مشروبات النبيذ، وضمان دخول شركات الاتحاد الأوروبى فى كبرى المناقصات الحكومية اليابانية.