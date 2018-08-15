الاتحاد الأوروبى يوافق على تمويل 17 مشروعًا بالإسكندرية بقيمة 42 مليون يورو

■ تنظيم برامج تدريبية عبر المؤتمرات والمعارض لتعلم الآليات الأفضل لتنمية التجارة والاستثمار معتز محمودقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية، إن الاتحاد الأوربى وافق على تمويل 17 مشروعًا بتكلفة تقديرية 42 مليون يو ، بالتعاون مع غرفة تجارة الإسكندرية.وأضاف عز، فى تص

■ تنظيم برامج تدريبية عبر المؤتمرات والمعارض لتعلم الآليات الأفضل لتنمية التجارة والاستثمار

معتز محمود

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية، إن الاتحاد الأوربى وافق على تمويل 17 مشروعًا بتكلفة تقديرية 42 مليون يو ، بالتعاون مع غرفة تجارة الإسكندرية.

وأضاف عز، فى تصريحات على هامش اجتماع سفير الاتحاد الأوروبى بمصر برئيس غرفة تجارة الإسكندرية بمقر الغرفة مؤخراً، أن تلك المشروعات تمثل المجموعة الأولى ضمن 3 ثلاث مجموعات من المشروعات مقرر تنفيذها ضمن المرحلة الجديدة من مشروع التعاون عبر الحدود الممول من الاتحاد الأوروبى.

وأوضح عز أن المرحلة الجديدة من المقرر أن تستمر لنحو ثلاث سنوات، لافتًا إلى أنه سيتضمن تنفيذ عدد من الفعاليات، بينها تنظيم نحو 38 دورة تدريبية.

وتابع: إنه سيتم نقل تجربة مراكز التميز التى قامت بها الغرف المصرية لدول الاتحاد الأوروبى ودول جنوب البحر المتوسط، لافتا إلى أن الدورة المخصصة لهذا ستكون فى الإسكندرية.

وأكد عز أن الشراكة تتم بين غرفة تجارة الإسكندرية والاتحاد الأوروبى لتنفيذ مشروعات داخل المحافظة، لافتاً إلى أن الإعداد لبدء المرحلة الجديدة مع التعاون مع الاتحاد الأوروبى، يأتى بعد الانتهاء من المرحلة السابقة فى برنامج “التعاون عبر الحدود” المموَّل من الاتحاد.

وأشار إلى أن تلك المشروعات تغطى مجالات وأنشطة متعددة كالغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والزراعة والسياحة، بالإضافة إلى مشروعات لربط المراكز البحثية والصناعات الصغيرة لحل مشاكلهم، ودعم رواد الأعمال فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن تلك المشروعات يتم تنفيذها مع الشركاء من اليونان والبرتغال وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وتونس ولبنان.

وأكد أن الغرفة هى من تختار شركاءها عند تقديم المشروعات لعرضها على الجانب الأوروبى، لافتاً إلى أنه تم تصميم 92 مشروعا خلال عام نجح منها 17 مشروعا تمثل %27 من المشروعات الفائزة والتى تقدم بها 14 دولة، مشيرا إلى أنه يتم العمل على توفير الأستدامة فى المشروعات المنفذة.

وأشار عز إلى أن الاتحاد الأوروبى يعلن عن وجود تمويل متاح فى أحد المجالات ونحن من جانبنا نقوم بتصميم المشروع واختيار الشركاء التقدم به وعرضه لتنفيذه إذا ما تمت الموافقة عليه.

وأوضح أن المشروع يجمع كل الاتحادات الإقليمية بالمنطقة الأورومتوسطية ومن ضمنها اتحاد غرف البحر البيض المتوسط والذى ترأسه غرفة تجارة الإسكندرية حالياً.

وأشار إلى أن المشروع يهدف لدعم منظمات أعمال الاتحادات وغرف ومنظمات دعم القطاع الخاص لرفع كفاءتها عبر برامج تدريبية من خلال مشاركة فى مؤتمرات ومعارض ولاستفادة بأفضل الآليات لتنمية التجارة والاستثمار.

وقال عز إلى إنه تم الانتهاء من المرحلة السابقة للبرنامج وعرض نتائجها والتى حصلت فيها مصر على 22 مشروعًا .

ونظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وبرنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط، مارس الماضى مؤتمرًا لإعلان نتائج وإنجازات المرحلة الأولى .

وعرض خلال المؤتمر، نتائج ونجاحات المرحلة الأولى من البرنامج، وكذا عرض نماذج للمشاريع المصرية التى حققت إنجازات ملموسة، إذ شاركت فى المرحلة الأولى من البرنامج 14 دولة من شمال وجنوب البحر المتوسط، وتم تنفيذ 95 مشروعا فيما بينها، وشاركت مصر فى 29 مشروعا من بينها وتم تنفيذها من خلال 38 جهة مصرية بقيمة تمويل حوالى 11.6 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى، ومن المتوقع أن تشارك الجهات المصرية بنحو 122 مشروعا خلال المرحلة الثانية.

وأشار البعض إلى أن التعاون عبر الحدود هو مكون أساسى فى سياسة الجوار الأوروبية والذى يحقق الاستقرار والأمن فى حوض البحر المتوسط، ويساهم فى مقاومة التحديات والتغلب عليها، مؤكدًا أن التعليم هو أفضل وسيلة للاستثمار.

وأوضحوا أنه تم تمويل 95 مشروعا فى إطار المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة فى الاستدامة، وفى إطار ذلك تقدم دول الاتحاد الاوروبى وإيطاليا دعما لمصر فى المجالات الاقتصادية ومن خلال برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط.

ويهدف البرنامج يهدف إلى فتح آفاق جديدة وتعزيز الحوار والتعاون بين الدول الأورومتوسطية وتمول من خلاله مشروعات فى مختلف المجالات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، ويستهدف البرنامج القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع فتح التقديم فى إطار الدعوة الثانية فى سبتمبر 2018.