الاتحاد الأوروبى يوافق على تأجيل خفض الجمارك

أحمد شوقى وهاجر عمرانقال سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقيات الدولية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إن الوزارة أخطرت السلطات الأوروبية المختصة، بتأجيل تطبيق التخفيضات الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ، التى كانت مقررة العام الجارى بواقع %10.أضاف أن الاتحاد الأوروبى وافق على المقترح المصري؛

أحمد شوقى وهاجر عمران

قال سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقيات الدولية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إن الوزارة أخطرت السلطات الأوروبية المختصة، بتأجيل تطبيق التخفيضات الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ، التى كانت مقررة العام الجارى بواقع %10.

أضاف أن الاتحاد الأوروبى وافق على المقترح المصري؛ ومن ثم إصدار القرار وإرساله للمنافذ الجمركية، التى بدأت تفعيله مع بداية 2018؛ نافيًا أن يكون الاتحاد أبدى اعتراضه على الخطوة، ولم تتلق الوزارة أى إخطارات تفيد ذلك.

وقعت مصر والاتحاد الأوروبى اتفاقية شراكة، بموجبها تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية بواقع %10 سنويًا، ليكون بمقدور المستوردين إدخال السيارات دون جمارك نهائيًا بحلول يناير 2019، وتصل التخفيضات حاليًا إلى %70 بالنسبة للسيارات سعة 1600 سى سي؛ وكان يفترض أن تصل النسبة إلى %80 مع بداية العام الجاري؛ لكن وزير الصناعة أصدر قرارًا بتأجيل تطبيق التخفيضات المقررة عن 2018.

أجلت الوزارة تطبيق نخفيضات 2012 على خلفية أحداث الثورة؛ ليتم بحلول 2019 تخفيض الجمارك بنسبة %30 دفعة واحدة، لتختفى الجمارك بشكل تام عن السيارات سعة 1600 سى سى.

أوضح رئيس قطاع الاتفاقيات الدولية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية أن الهدف من تأجيل تطبيق التخفيضات الجمركية، حماية الصناعة المحلية.

من جانبه قال مصدر مسئول من بعثة المفوضية الأوروبية فى مصر، إن الاتحاد يدرس طلب الحكومة المصرية قدمته خلال الفترة الماضية لتأجيل تخفيض الجمارك على سيارات الركاب الأوروبية، التى كان مقررا لها أن تتم خلال يناير 2018.

أضاف المصدر فى تصريح لـ«المال»، أن مصر طلبت تأجيل التخفيض لمدة عام واحد فقط، مشيرا إلى أن الاتحاد يراجع مدى توافق الطلب المصرى مع بنود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية خلال الفترة الحالية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى لا يزال مكتب استشارات أوروبى يضطلع بمهمة مراجعة إستراتيجية النهوض بصناعة السيارات، التى اقترحت توحيد الشرائح الجمركية على السيارات مع تحصيل رسوم ضريبية بنسبة %30 عليها؛ الأمر الذى أثار استياء وكلاء العلامات التجارية الأوروبية.