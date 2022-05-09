الاتحاد الأوروبى يكشف تفاصيل منحة 100 مليون يورو لمصر

كشف إبراهيم العافية، رئيس قطاع التعاون لدى وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، تفاصيل المنحة التى أعلن الاتحاد عن تقديمها لمصر مؤخرًا وقيمتها 100 مليون يورو لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مشيراً إلى أن هناك مناقشات داخل الاتحاد لتحديد سبل صرفها و هل ستكون على هيئة مشروعات أو بصورة نقدية .

وقال – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إنه يأمل بحلول الصيف أو الخريف المقبلين توقيع عقود التنفيذ الخاصة بالمنحة مع الحكومة المصرية، مضيفاً أنه فى حال توجيه تلك التمويلات لتنفيذ المشروعات فمن المقرر أن تكون كمشروع توسعة طاقات الصوامع التى تبنيها الحكومة حاليًا لدورها المهم والرئيسى بتخزين الإنتاج المحلى من القمح والذرة، فضلاً عن أنها وسيلة آمنة فى هذا السياق.

وتابع إن الاتحاد يبحث أيضا كيفية دعم المزارعين سواء عبر زيادة الإنتاج أو سبل تحسين الاستهلاك ليكون أكثر مرونة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون المحتمل ضرورى فى ضوء ارتفاع أسعار الأسمدة والبذور بنسبة %30 وكذلك صعود العلف الحيوانى عالميا .

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى ما زال يدرس تلك الأفكار حاليًا، لكنه أكد أنه يريد الاستجابة بسرعة وبأى وسيلة” نقداً أو مشروعات” لكى يتم صرف المنحة.

كان كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، صرح أوائل أبريل الماضى بأن الاتحاد سيقدم 100 مليون يورو لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب حرب روسيا على أوكرانيا، مضيفًا أن الاتحاد يقف إلى جانب شركائه فى هذه الأوقات الصعبة من المحنة الاقتصادية الناجمة عن العدوان الروسى.

وأوضح «العافية» أن الاتحاد الأوروبى أعلن أيضًا عن صرف منح مشابهة لكل دول الجوار المتوسطية من لبنان وحتى المغرب ضمن مسئوليته تجاه شركائه لمحاولة الحد من تأثير تبعات الحرب فى أوكرانيا، وما نتج عنها من ارتفاع أسعار الغذاء والقمح عالميًا، وتقليل الصدمات الاقتصادية على سكان تلك المناطق من خلال دعم حكوماتها.

ومن حيث إمكانية التعاون المشترك مع مصر، واستيراد الغاز الطبيعى المسال «LNG» المصرى، قال «العافية» إن هذه المسألة ما زالت فى طور المناقشة بين الجانبين.

فى سياق متصل، أكد أن الاتحاد الأوروبى وقع 3 مشروعات العام الماضى بقيمة 55 مليون يورو، مشيرا إلى أنه يتم التناقش حاليًا مع وزارة التعاون الدولى حول كيفية إطلاقهم وبدء تنفيذهم.

ولفت إلى أن مجالات تلك المشروعات هى الزراعة والمناطق الحضرية ، وريادة الأعمال الخضراء، والتنمية المحلية.

كان نائب الرئيس التنفيذى للمفوضية الأوروبية، فرانك تيمرمانز، صرح مؤخرًا بأنه التقى خلال زيارته إلى مصر يومى 10 و11 أبريل الماضى مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزراء مصريين آخرين لمناقشة شراكة الهيدروجين الأخضر المتوسطية، وإمدادات الغاز الطبيعى المسال الإضافية، وأضاف أنه تم الاتفاق على التحرك بسرعة لتوسيع التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر بشأن العمل المناخى وانتقال الطاقة النظيفة.