الاتحاد الأوروبى يفاوض الحكومة لدعمها فى ملف المياه

المال-خاصكشف أيمن عياد، مدير مفوضية الاتحاد الأوروبى للتعاون فى المياه والمرافق، عن المفاوضات التى تجرى حاليا مع وزارة التعاون الدولى والاستثمار والوزارات المعنية، لإعداد مشروع «Eu for water in Egypt»، مشيرا إلى أنه سيكون إطار العمل للتعاون فى مجال المياه، من خلال إتاحة استثمارا

المال-خاص

كشف أيمن عياد، مدير مفوضية الاتحاد الأوروبى للتعاون فى المياه والمرافق، عن المفاوضات التى تجرى حاليا مع وزارة التعاون الدولى والاستثمار والوزارات المعنية، لإعداد مشروع «Eu for water in Egypt»، مشيرا إلى أنه سيكون إطار العمل للتعاون فى مجال المياه، من خلال إتاحة استثمارات وبناء قدرات، ودعم فنى للحكومة.

ذكر عياد فى تصريح لـ«المال»، على هامش المؤتمر الذى عقدته سفارة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، للإعلان عن إطلاق أسبوع القاهرة للمياه الأحد الماضى، أنه لا يستطيع الإفصاح عن حجم تمويل المشروع لحين الانتهاء من التفاصيل.

عول عياد على الانتهاء من المشروع والإعلان عنه خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه المقرر تنظيمه فى الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر المقبل.

أوضح أن أسبوع القاهرة للمياه يتضمن انعقاد عدد من الفعاليات منها اجتماع وزراء المياه لمنظمة التعاون الإسلامى، واجتماع الدلتاوات، لافتا إلى أنه من المقرر تنظيم احتفالية أول تعاون مصرى أوروبى فى قطاع المياه، الذى يشمل أنشطة مثل منتدى أعمال ومؤتمر لشركاء التنمية وأنشطة أخرى.

قال عياد، إنه من المقرر العمل مع وزارة الرى والموارد المائية، على تنظيم أول منتدى شباب، خلال فعاليات الأسبوع.

كان ميجيل أرياس كانيتى، مفوض الاتحاد الأوروبى للطاقة والمناخ، قال فى تصريحات صحفية سابقة، إن مصر تمثل شريكاً للاتحاد الأوروبى كما أن الاستقرار بها يعتبر أمر حيوى بالنسبة له، مشيراً إلى أن الاتحاد دائماً ما يدعمها لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم 1.3 مليار يورو منح للقاهرة فى الفترة الماضية، استهدفت خلق فرص عمل ومجالات أخرى.

قال سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إيفان سوركوش، إن التعاون بين مصر والاتحاد فى قطاع المياه بلغ 425 مليون يورو، خلال الأعوام الأخيرة.