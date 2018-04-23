الاتحاد الأوروبى يشيد بقطاع البترول والاكتشافات الأخيرة للغاز

نسمة بيومي وعمر سالمقام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه ميجيل أرياس كانيتى مفوض الاتحاد الأوروبى للطاقة والوفد المرافق له، بزيارة لموقع محطة المعالجة البرية لغازات حقل ظهر بمحافظة بورسعيد والذى تم بدء باكورة إنتاجه منتصف ديسمبر 2017 وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يناير

نسمة بيومي وعمر سالم

قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه ميجيل أرياس كانيتى مفوض الاتحاد الأوروبى للطاقة والوفد المرافق له، بزيارة لموقع محطة المعالجة البرية لغازات حقل ظهر بمحافظة بورسعيد والذى تم بدء باكورة إنتاجه منتصف ديسمبر 2017 وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يناير الماضى.

وأشاد المفوض بالنتائج الإيجابية التى تحققت فى قطاع البترول والغاز مؤخراً والتى تؤكد نجاح الاستراتيجية الموضوعة وآليات تنفيذها وأكد على استمرار دعم الاتحاد الأوروبى لمشروعات الغاز والبترول الجارى تنفيذها فى ضوء أن مصر شريك استراتيجى وهناك العديد من مجالات التعاون المشترك بين الجانبين بما يحقق المنافع المتبادلة، كما أشاد بالمجهودات التى تمت فى تنفيذ مشروع حقل ظهر فى فترة قياسية، والذى أكد قدرة المصريين على إنجاز المشروع بمعدلات غير مسبوقة وهو أمر يدعو للفخر والإعتزاز وأن سوق الغاز فى مصر سيصبح من الأسواق المهمة عالمياً.

وخلال الزيارة تم استعراض حجم الأعمال التى تحققت منذ بدء اكتشاف الحقل وحتى وضع باكورة انتاج المرحلة الأولى من المشروع على الإنتاج ، كما تم استعراض الأعمال الجارى تنفيذها لاستكمال المرحلة الثانية من المشروع.

واستمعا إلى شرح من رئيس شركة بتروبل عن عمليات تنمية الحقل وحفر الآبار والعمليات الإنشائية الجارية فى المحطة البرية التى تستقبل وتعالج غاز حقل ظهر.

وقام الوزير ومفوض الاتحاد الأوروبى والوفد المرافق له بجولة ميدانية لمحطة المعالجة وغرفة التحكم الآلى.

وصرح الملا خلال الجولة التفقدية بأن الإجراءات التى يتم تنفيذها حالياً لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول له أولوية مهمة فى اهتمامات الاتحاد الأوروبى لتصبح مصر مصدرا جديدا لإمدادات الغاز لأوروبا فى ضوء التوقعات التى تشير إلى زيادة استهلاكها من الغاز خلال الفترة القادمة وأن الاتحاد يضع مصر فى بؤرة اهتماماته فى ضوء المقومات التى تتمتع بها مصر والاكتشافات الأخيرة التى تحققت.