الاتحاد الأوروبى يخفف قيود فحص شحنات العنب المصرى

الصاوى أحمدكشف المهندس محسن البلتاجى، رئيس جمعية منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية «هيا»، عن موافقة دول الاتحاد الأوروبى على تخفيف قيود فحص شحنات العنب المصرى، لتتراوح نسبته بين 5 و%10 من الكميات الإجمالية للشحنات، مقابل %20 العام الماضى.جدير بالذكر أن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية

الصاوى أحمد

كشف المهندس محسن البلتاجى، رئيس جمعية منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية «هيا»، عن موافقة دول الاتحاد الأوروبى على تخفيف قيود فحص شحنات العنب المصرى، لتتراوح نسبته بين 5 و%10 من الكميات الإجمالية للشحنات، مقابل %20 العام الماضى.

جدير بالذكر أن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بدأ مؤخرا مخاطبة الاتحاد الأوروبى، لإلغاء إجراء فحص %20 من شحنات العنب المصدرة من مصر، بعد انتهاء موسم تصدير العنب دون أى مخالفات.

وكانت دول الاتحاد تخضع العنب المستورد من مصر للفحص الدقيق، باستخدام عينات %20 من كل شحنة، على أن تكون إجراءات الفحص خلال 48 ساعة، ويتحمل المستورد الأوروبى تكلفتها.

ولفت البلتاجى إلى أن قرار «الاتحاد الاوروبى» بتخفيف قيود الفحص على شحنات العنب المصرى جاء نتيجة عدم تلقى مصر أى شكاوى بشأن الشحنات التى تم تصديرها مؤخرا، وذلك عقب تطبيق شهادة الممارسات الزراعية الجيدة «الجلوبال جاب»، والتى تضمن مطابقة المنتج للمواصفات العالمية.

ويعتبر العنب المحصول الأول الذى تم تطبيق مواصفات الجودة العالمية عليه «الجلوبال جاب»، وسيتم البدء فى تطبيق المعايير نفسها على صادرات الفلفل والفراولة الموسم المقبل.

وتضمن شهادة «الجلوبال جاب» توافر معايير الجودة فى المحاصيل المصدرة بداية من المراحل الأولية للزراعة وحتى الشحن والتصدير، وهى شهادة معترف بها عالميًا، ويتم تجديدها بشكل دورى.

وكشف المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عن انتهاء موسم تصدير العنب منتصف أغسطس، بإجمالى صادرات 127 ألف طن بقيمة 230 مليون دولار، يستحوذ الاتحاد الأوروبى على نصيب الأسد منها.

وأوضح البلتاجى أنه يتم إرفاق شهادات جودة مع أى شحنة عنب مصدرةـ للتأكد مطابقتها للمواصفات العالمية، والنسب المسموح بها عالميا من المبيدات.

وتوقع تنفيذ مزيد من تسهيلات الفحص الفترة المقبلة، بعد تأكد الجانب الأوروبى من التحسن فى مستوى وجودة المنتجات المصرية.

ووفقا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بلغت صادرات مصر الزراعية منذ سبتمبر 2016 حتى أغسطس 2017 بنحو 3.9 مليون طن، بقيمة 2.2 مليار دولار.

وأكد التقرير أن السوق الخليجية، التى تشمل 8 دول، تستحوذ على %50 من إجمالى الصادرات الزراعية المصرية، بحوالى 2 مليون طن، بينما تتوزع %50 الأخرى بين الاتحاد الأوروبى الذى يستحوذ على %20، وتشاركه دول أوروبا (خارج الاتحاد) بالنسبة نفسها، وتتوزع %10 الباقية ما بين الصين ودول الكاريبى وجزر المحيط الهندى وغيرها.