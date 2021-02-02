الاتحاد الأوروبى يتجه نحو الاعتماد الكلي على الشاحنات خالية الانبعاثات بحلول 2040

يستعد الاتحاد الأوروبى للاعتماد بشكل كلى على الشاحنات خالية الانبعاثات بحلول عام 2040؛ عبر التزام المصنعين بإنتاج وبيع الشاحنات النظيفة فقط؛ تمهيدًا للوصول إلى زيرو انبعاثات كربون بحلول 2050.

قال إريك مارك هيتيما مدير عام المنظمة الأوروبية لمصنعى السيارات؛ فى مقال نشر بموقع المنظمة الأوروبية لمصنعى السيارات؛ إن جميع مصنعى الشاحنات الأوروبيين الرئيسيين أعلنوا التزامهم بتحقيق هذه الأهداف تحت مظلة المنظمة؛ مضيفًا أن الرؤساء التنفيذيين للشركات عززوا فرص التحول نحو الشاحنات النظيفة بانتخابهم الرئيس الجديد لمجلس المركبات التجارية التابع للمنظمة وهو مارتن داوم، الذى يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذى لشركة دايلمر للشاحنات.

قال داوم عقب انتخابه إن “تغير المناخ يتصدر جدول أعمال صناعة المركبات التجارية باعتباره التحدى الأساسى للإنسانية والاقتصاد العالمي”. وأكد أن الهدف النهائى لصناعة الشاحنات هو الحصول على قطاع شحن برى خالٍ تمامًا من ثانى أكسيد الكربون بحلول عام 2050؛ موضحًا أن التحول فى قطاع الشاحنات سيكون غير مسبوق، سواء من حيث السرعة أو النطاق.

وكما جاء بمقال مدير عام المنظمة الأوروبية لمصنعى السيارات؛ يحتاج تجديد أسطول الشاحنات فى أوروبا إلى الدعم والتحفيز من قبل الاتحاد الأوروبى حيث تستغرق شركة النقل المتوسطة حوالى 10 سنوات لتجديد أسطولها بالكامل.

علاوة على ذلك؛ فإن ما يقرب من %98 من 6.2 مليون شاحنة تعمل حاليًا على الطرق الأوروبية تعمل بالديزل. من ناحية أخرى؛ لا تمثل المركبات عديمة الانبعاثات سوى %0.04 من إجمالى أسطول الشاحنات فى الوقت الحالى، أو مجرد 2300 مركبة.

تُظهر أحدث الأرقام أن عمر أسطول شاحنات الاتحاد الأوروبى يتزايد عامًا بعد عام. يبلغ عمر الشاحنات الآن 13 عامًا فى الاتحاد الأوروبى فى المتوسط. منذ أكثر من 21 عامًا، تمتلك اليونان أقدم أسطول شاحنات فى الاتحاد الأوروبى بأكمله؛ بهدف الوصول إلى زيرو انبعاثات بحلول عام 2050.

سيضخ كل مصنع شاحنات أوروبى استثمارات ضخمة لضخ المزيد من الشاحنات عديمة الانبعاثات إلى السوق، وخلال السنوات القليلة المقبلة سيزيدون جميعًا عروضهم لتحفيز مبيعات المركبات عديمة الانبعاثات. وقد بدأت شركات الشاحنات الكبرى فى أوروبا بالفعل فى توفير الإمدادات المطلوبة من المركبات عديمة الانبعاثات.

ولتحقيق الهدف المتعلق بخفض الانبعاثات بسرعة، فإن الاتحاد الأوروبى بحاجة إلى تعزيز البنية التحتية الكافية لتلبية الطلب. يلعب صانعو السياسات دورًا كبيرًا لضمان أن مشغلى النقل المحترفين يمكنهم تشغيل مركبات عديمة الانبعاثات بشكل مربح. لذا فقد حان الوقت لواضعى السياسات، على مستوى الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء، لتكثيف جهودهم للوصول إلى مستوى الطموح لتطوير صناعة الشاحنات.

بالنظر إلى الأهداف المتعلقة بالحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون؛ فإن طموحات أوروبا لا تزال بعيدة عن احتياجاتها الواقعية. على سبيل المثال؛ يقدر صانعو الشاحنات الأوروبيون أن ما يقرب من 200 ألف شاحنة خالية من الانبعاثات ستعمل بحلول عام 2030 من أجل تلبية الأهداف المتعلقة بثانى أكسيد الكربون وهو ما يمثل نسبة %30 من الأهداف المتعلقة بالشاحنات الثقيلة المستهدف تشغيلها بحلول ذلك العام.

هذا يعنى أيضًا أنه فى غضون أقل من 10 سنوات، سيتعين على أوروبا أن تشهد زيادة مذهلة بمقدار 100 ضعف فى عدد الشاحنات عديمة الانبعاثات على الطريق نظرًا لأن بأوروبا الآن 2300 منها فقط. المثير للدهشة أن المفوضية الأوروبية وضعت مؤخرًا خططًا لامتلاك 80 ألف شاحنة ذات انبعاثات صفرية بحلول عام 2030. ومن الواضح أن هذا أقل بكثير مما هو مطلوب بموجب لوائح ثانى أكسيد الكربون.

لجعل الشاحنات عديمة الانبعاثات الخيار المفضل لمشغلى النقل، ودعم الصناعة فى التحول إلى النقل بالشاحنات الخالية من الوقود الأحفورى بحلول عام 2040، يحتاج الاتحاد الأوروبى والحكومات الوطنية حقًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة. يقف مصنعو الشاحنات على استعداد للعمل مع جميع أصحاب المصلحة للمساعدة فى تحديد الظروف المطلوبة بشكل عاجل.

لن يحدث استيعاب ناجح للشاحنات عديمة الانبعاثات فى السوق إلا إذا تم نشر شبكة كثيفة بدرجة كافية من نقاط الشحن ومحطات الهيدروجين بسرعة. سيتطلب ذلك إجراءات منسقة واستثمارات ضخمة، مدعومة بتمويل عام. بالطبع؛ يحرص صانعو الشاحنات على دعم نشر هذه البنية التحتية من خلال التعاون مع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص.

يتطلب دفع عملية القضاء على انبعاثات الكربون المتعلقة بنقل البضائع على الطرق تحولًا غير مسبوق واستثمارات ضخمة وتركيزًا واضحًا. لن تؤدى المركبات ذات الانبعاثات الصفرية إلى خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فحسب، بل ستعمل أيضًا على تحسين مستويات جودة الهواء بسرعة. لا بد من تحديد وإزالة أى قيود تنظيمية من قبل صانعى السياسات قد تعوق أو تؤخر تصميم أو بناء أو نشر المركبات عديمة الانبعاثات.