«الاتحاد الأوروبى للنقل البحري» تدشن خدمة جديدة لنقل السيارات من أوروبا لميناء الإسكندرية

علمت «المال» أن شركة الاتحاد الأوروبى للنقل البحري (UECC) قررت تدشين خدمة جديدة لنقل البضائع والسيارات بين دول شمال أوروبا إلى ميناء الإسكندرية، ومن المقرر أن تقوم شركة بان مارين للتوكيلات الملاحية بأعمال الخدمات الملاحية للوكالة الجديدة.

قال مصدر مطلع، بميناء الإسكندرية، إن الخدمة الجديدة تستهدف نقل السيارات من أوروبا إلى الإسكندرية، خاصة أن الميناء أصبح من أهم المواقع البحرية المستقبلة للسيارات المستوردة من الأسواق الأوروبية والآسيوية.

وتعد شركة الاتحاد الأوروبى للنقل البحري، إحدى الكيانات العاملة فى منطقة أوروبا لخدمات النقل البحرى القصيرة المتصلة بقطاع السيارات والسفن متعددة الأغراض، ووتأسست عام 1990 وهى مملوكة بشكل مشترك لشركة للخطين الملاحيينNippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) و Wallenius Lines وتتخذ من النرويج “أوسلو” مقرا رئيسيا لها، كما تمتلك 8 مكاتب فى الموانئ الأوروبية.

من ناحية أخرى أكد المصدر، أن الخطوط الملاحية اعتمدت خلال الفترة الأخيرة على الخدمات القصيرة، كخطوة منها لمواجهة ارتفاع أسعار النوالين البحرية من ناحية، واستجابة لمطالب المصدرين والمستوردين من ناحية أخرى.

وأشار إلى أن تذبذب الأسعار فى العملات يؤدى إلى حاجة المصدرين الى الخدمات القصيرة، والتى تضمن وصول البضائع فى وقت أسرع، بخلاف السفن التى تعتمد على جدول إبحار يضم العديد من الموانئ التى سيمر عليها الخط.