الاتحاد الأوروبى : زيارة قابيل إلى بروكسيل ربما تتم فى سبتمبر

هاجر عمران :أكد إيفان سوركوش رئيس وفد الاتحاد الاوروبى لـ"المال" تأجيل زيارة طارق قابيل وزير التجارة و الصناعة إلى عاصمة الاتحاد "بروكسل" بعد أن كان مقررا لها أن تتم قبل رمضان. وتوقع أن تتم الزيارة فى سبتمبر غير أن الموعد لايزال مبدئيا، مشيرا إلى أن قابيل سيناقش مع عدد من المفوضين الأ

هاجر عمران :

أكد إيفان سوركوش رئيس وفد الاتحاد الاوروبى لـ”المال” تأجيل زيارة طارق قابيل وزير التجارة و الصناعة إلى عاصمة الاتحاد “بروكسل” بعد أن كان مقررا لها أن تتم قبل رمضان.

وتوقع أن تتم الزيارة فى سبتمبر غير أن الموعد لايزال مبدئيا، مشيرا إلى أن قابيل سيناقش مع عدد من المفوضين الأوروبيين معوقات التجارة البالغة 27.7 مليار يورو وسبل تعزيزها بين الجانبين .

ولفت إلى ان المناقشات ستشمل الجمارك و الضرائب كما أنها ستكون بالإنابة عن كافة دول الاتحاد الأوروبى بالإضافة إلى استراتيجية السيارات، وأوضح :”إذا كانت بعض المناقشات تتم مع كل من ألمانيا و فرنسا مثلا فالآن ستكون المناقشات على مستوى أوسع مع المفوضية الأوروبية ككل”.

وأشار إلى أن الاتحاد يناقش مع مصر سبل تقليص عجز الميزان التجارى وتم الاتفاق على أن تعزيز التنافسية و توقيع اتفاقية التجارة الشاملة يأتى على رأس هذه الآليات خاصة وأن الاتفاقية الجديدة تسمح بالتبادل على مستوى الخدمات .

وفى إطار متصل، قال سوركوش إن الاتحاد يدعم اتفاقية صندوق النقد الدولى، وتابع : يتم تنفيذ البرنامج حاليا وندعم المواطنين كما نامل فى ان يثمر عن نتائج ايجابية.