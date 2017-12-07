الاتحاد الأوروبى : القدس عاصمة لإسرائيل وفلسطين

خالد بدر الدين: أكدت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني، اليوم الخميس، إن القدس ينبغي أن تكون عاصمة لكل من إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية، وذلك في ردها على اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. وذكرت وكالة…

خالد بدر الدين:

أكدت مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني، اليوم الخميس، إن القدس ينبغي أن تكون عاصمة لكل من إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية، وذلك في ردها على اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وذكرت وكالة “رويترز” أن فيدريكا موجيريني أعلنت في مؤتمر صحفي للاتحاد الأوروبي، عن موقف واضح وموحد، و أن الحل الواقعي الوحيد للنزاع بين إسرائيل وفلسطين مبني على دولتين تكون القدس عاصمة لكلتيهما.

وقالت موجيريني، إنها ستجتمع مع وزير خارجية الأردن غدا الجمعة، وستناقش هي ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مسألة القدس، مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في بروكسل يوم الإثنين المقبل.