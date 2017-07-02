الاتحاد الأوروبى: إطلاق البوابة الإلكترونية الأورومتوسطية لتشجيع التجارة

هاجر عمران أطلقت المفوضية الأوروبية ومركز التجارة الدولية، اليوم الأحد، البوابة الإلكترونية الأورومتوسطية لتشجيع التجارة في منطقة المتوسط، والتى تهتم بتزويد الشركات بالمعلومات الأساسية المتعلقة بالأسواق والتعريفات وشروط الاستيراد. وتهدف هذه البوابة الإلكترونية إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين الات

هاجر عمران

أطلقت المفوضية الأوروبية ومركز التجارة الدولية، اليوم الأحد، البوابة الإلكترونية الأورومتوسطية لتشجيع التجارة في منطقة المتوسط، والتى تهتم بتزويد الشركات بالمعلومات الأساسية المتعلقة بالأسواق والتعريفات وشروط الاستيراد.

وتهدف هذه البوابة الإلكترونية إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي، و9 شركاء متوسطيين، وكذا بين الشركاء المتوسطيين أنفسهم.

وقال بيان وزعه الاتحاد الأوروبى، اليوم، إن هذه البوابة الإلكترونية التي يمولها الاتحاد الأوروبي وينفذها المركز الدولي للتجارة تزود المُصَدِّرين مجانًا بمعلومات تهم الأسواق كالرسوم الجمركية والشروط الواجب استيفائها لتصدير واستيراد المنتجات.

وتغطي قاعدة بياناتها كل من الاتحاد الأوروبي والجزائر ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس وتركيا، ويهدف هذا المشروع إلى الدفع بالاندماج الاقتصادي والتجاري للمنطقة من خلال مساعدة الشركات على توفير تكاليف البحث عن المعلومات.

في هذا السياق، أشارت سيسيليا مايلستروم، المفوضة الأوروبية المكلفة بالتجارة “أن هذه البوابة الإلكترونية تُعد بشرى للشركات والمستهلكين في منطقة المتوسط”، وأضافت أن “تسهيل التجارة سيعزز اقتصاد المنطقة واندماجها”.

ومن جانبها، أكدت أرانشا غونثاليث، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية، أن استخدام هذه البوابة المجانية ستمكن الشركات من الحصول بسهولة أكبر على كل المعلومات المتاحة اليوم حول السوق الإقليمية الداخلية.

وتتيح البوابة شباكاً واحداً خاصاً بكل بلد كما تزود بمعلومات حول التعريفات والرسوم وإجراءات الاستيراد والتصدير ومتطلبات السوق، فضلًا عن ذلك، ثمة شبكة من نقاط الاتصال الوطنية في كل بلد متوسطي مشارك مهمتها التعاطي مع القضايا الإقليمية الداخلية التي تطرح عليها وتحديث المعلومات.

يذكر أن البوابة متاحة باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية والتركية وتعد مكملة لبوابة الاتحاد الأوروبي المعنية بالتصدير والتي تزود بمعلومات بالمجان حول متطلبات سوق الاتحاد الأوروبي، رغم أنها تختلف عنها حيث أن بوابة تسهيل التجارة في المنطقة الأورومتوسطية تمنح معلومات خاصة عن كل شركة.

وتعد بلدان المنطقة الأورومتوسطية في عداد المناطق الأقل اندماجا على المستوى الاقتصادي حيث لا تمثل المبادلات التجارية داخلها سوى 5 في المائة تقريبا من مجموع النشاط التجاري، وهذا راجع جزئيا إلى قلة وعدم شفافية المعلومات المتعلقة بالتجارة.

جدير بالذكر أن تكلفة البحث عن المعلومات المتعلقة بقوانين التجارة والقواعد والواجبات تؤدي إلى إقصاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من أسواق التصدير والاستيراد، وإلى ذلك، ترمي هذه البوابة الالكترونية إلى تشجيع الاندماج الاقتصادي في المنطقة الأورومتوسطية من خلال مد الشركات بالمعلومات التي تحتاجها وذلك على نحو سهل وبدون كلفة.

والبوابة الالكترونية للمساعدة على التجارة في منطقة الأورومتوسطية، هى جزء من آلية تسهيل التجارة والاستثمار وهي مبادرة يمولها الاتحاد الأوروبي وينفذها المركز الدولي للتجارة، وتهدف هذه الآلية إلى تشجيع الروابط الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية وتقوية الاندماج في منطقة المتوسط.

جدير بالذكر أن البوابة الإلكترونية التى تم إطلاقها اليوم هى euromed.macmap.org.

