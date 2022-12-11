الاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين ينظم ورشة عمل عن تسعير برامج الإعادة

ينظم الاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين وإعادة التامين غداً الإثنين 12 ديسمبر 2022 الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة ورشة عمل افتراضية بعنوان تسعير برامج إعادة التأمين وتحديات التجديدات المقبلة.

الورشة تناقش العوامل المؤثرة فى برامج إعادة التأمين

كشف مؤمن مختار أمين عام الاتحاد أن ورشة العمل تستضيف خبرات متميزة في مجال التأمين وإعادة التأمين ونمذجة الكوارث وتهدف إلى استعراض وجهات نظر جميع الأطراف والعوامل المؤثرة في قرار تجديد برامج إعادة التامين والتحديات المرتبطة بشكل خاص بالتجديدات في يناير المقبل.

وأضاف مختار أن الورشة تناقش أسباب تغير توجه شركات إعادة التأمين والصعوبات التي تواجهم في الحصول على تغطيات ملائمة من أسواق “إعادة” إعادة التأمين Retrocession Market والتي لعبت عوامل عدة منها التضخم وتزايد أعباء الكوارث الطبيعية والتوترات الجيوسياسية وارتفاع معدلات الفئة دور مهم في التوجه المتشدد لأسواق إعادة التأمين، وأخيراً دور وسطاء إعادة التأمين في تقريب وجهات النظر واقتراح الحلول الممكنة من حيث التغطية الملائمة وحدودها القصوي في مقابل السعر العادل.

المتحدثون بالورشة

تستضيف ورشة العمل محمد مهران، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين – مصر والدكتور ڤلاديمير ستيكال رئيس وحدة تحليل البيانات ونمذجة الأخطار في Aon Solutions الكارثية ونادر عنيسي المدير الإقليمي وكبير مكتتبي اتفاقيات إعادة التأمين بشركة عمان ري ومحمد المرهون، والعضو المنتدب لشركة “Aon” لحلول إعادة التأمين السعودية ويدير ورشة العمل مؤمن مختار الأمين العام للاتحاد الأفرو آسيوي للتأمين وإعادة التأمين