الاتحاد الأفروأسيوي يمنح كامل أبو علي جائزة التميز في القيادة والتطوير السياحي

فاز كامل أبو على رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق بيك الباتروس السياحة بجائزة الاتحاد الأفرو أسيوي للتنمية السياحية المستدامة والتميز في القيادة والتطوير السياحي.

وفى حفل كبير أقيم مساء الخميس بمنتجع الباتروس وايت بيتش بالغردقة، حصل الأستاذ كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري ورئيس مجلس إدارة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية، على الجائزة الذهبية للاتحاد الأفريقي الآسيوي “AFASU” والتي يتم منحها لأبرز الشخصيات العالمية في مجال التنمية السياحية المستدامة والتميز في القيادة والتطوير السياحى.

وحضر الحفل قيادات وزارة السياحة والآثار، إضافة إلى لفيف من الضيوف الأجانب من رجال السياحة على مستوى العالم وكذلك نخبة من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية ورجال الأعمال واعضاء الغرف الفندقية والسياحية ومستثمري البحر الأحمر، إضافة إلى نخبة من السادة الاعلاميين.

وتأتى تلك الجائزة تتويجًا لمجهودات أبو علي في مجال التنمية السياحية على المستوى العالمي بما يقدمه من مشروعات سياحية متميزة بمصر وأفريقيا وأسيا طوال السنوات الماضية.

