الاتحاد الأفروأسيوي للتأمين يناقش كيفية التعامل مع الاحتيال في «الطبي»

عقد الاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين الثلاثاء الماضي ورشة العمل السادسة عن بعد بعنوان التأمين الطبي، تناولت الورشة في مناقشاتها النقاط التالية تعريف التأمين الصحي الجماعي والتسعير الاكتواري بجانب قدرة الثقة في البيانات وجدول المنافع؛ فضلا عن معالجة المطالبات واحتياطي مطالبات.

وناقشت كذلك إدارة الشبكة الطبية والموافقات الطبية بجانب التعامل مع الاحتيال والإهدار وسوء الاستخدام.

وتحدث خلال الورشة الدكتور مازن أبو شقرة، المدير الإقليمي لتأمينات الحياة والطبي، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق البحر المتوسط، بشركة Gen Re وسامح أنس، العضو المنتدب لشركة أكسا مصر للخدمات بجانب عمر شبلي، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Kirontech.

والأستاذ بشير بارداويل، كبير خبراء التسعير الاكتواري، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقبرص بشركة Gen Re، وأدار ورشة العمل مؤمن مختار، أمين عام الاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين.