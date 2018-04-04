الاتحاد الأفروآسيوى ينظم المنتدى الثانى للشمول التأميني

مروة عبد النبى:ينظم الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، المنتدى الثانى "لتأمينات الحياة والشمول المالى: الوصول لجميع شرائح المجتمع"، خلال الفترة 23- 24 أبريل 2018، وبرعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وبمشاركة ممثلين عن 140 منظمة وشركة تأم



مروة عبد النبى:

ينظم الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، المنتدى الثانى “لتأمينات الحياة والشمول المالى: الوصول لجميع شرائح المجتمع”، خلال الفترة 23- 24 أبريل 2018، وبرعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وبمشاركة ممثلين عن 140 منظمة وشركة تأمين من 20 دولة، فى حضور كبار مسئولى الدولة والمعنيين بملف الخدمات المالية غير المصرفية فى مصر، وفى مقدمتهم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وقيادات شركات التأمين المصرية.

وقال الدكتور عادل منير، الأمين العام للاتحاد الأفرآوسيوى للتأمين وإعادة التأمين، إن منتدى تأمينات الحياة فى دورته الثانية يتزامن انعقاده مع فعاليات اليوم العربى للشمول المالى، حيث تسهم كل الدول العربية فى 27 أبريل بتشجيع مؤسساتها المالية على نشر مزايا الخدمات المالية المقدمة لتلائم احتياجات كل فئات المجتمع، من خلال عرض رسائل توعوية عن مزايا لأبرز الخدمات المصرفية والمالية التى تقدمها عبر مواقعها الإلكترونية، وحسابات التواصل الاجتماعى، وأجهزة الصرف الآلى، أو إرسال رسائل نصية للعملاء.

وأشار إلى التحدى الذى تواجهه صناعة التأمين، حيث ترى معظم الحكومات فى العالم، ومنها المنطقة العربية، أن تكنولوجيا الخدمات المصرفية فقط هى القادرة على تحقيق عملية الشمول المالى، مع هيمنة حلول التكنولوجيا المالية- أو fintech – وما حققته من آثار إيجابية مصرفية على دوائر صناعة القرار الاستثمارى وجذب رؤوس أموال إليها، فى حين وجدت صناعة التأمين نفسها أمام تحدي وجودها على مسافة ليست قريبة من انطلاقات القطاع المصرفى.

وأكد قرب حدوث تغيير مع استخدام الحلول والابتكارات التكنولوجية المصممة لمنتجات التأمين insurtech”، والتى يمكن لها أن تغير بشكل كبير أدوات التسويق للمنتجات التأمينية والنفاذ للأسواق وبالتحديد لمنتجات التأمين متناهى الصغر لشريحة كبيرة من الفئات محدودة الدخل، ففى دولة يبلغ تعدادها ما يزيد على 100 مليون نسمة، نجد أن العام الماضى شهد الاكتتاب فيما يقرب من 12 مليون وثيقة تأمين على الأشخاص فقط ما بين جديدة وسارية قدمت حماية تأمينية للمواطنين، اكتتبت فيها 14 شركة تأمين فى العام الماضى بإجمالى أقساط 10.78 مليار جنيه وفقا للعام المالى المنقضى أضافت لعملية الشمول المالى اتساعا.



وأوضح أن منتدى الحياة سيطرح فى دورته القادمة تصوره ورؤية الخبراء المشاركين فيه عما يمكن تحقيقه – كقيمة مضافة لعملية الشمول المالى – باستخدام الآبتكارات التكنولوجية المصممة خصيصا للمنتجات التأمينية من نتائج عند تطبيقها داخل المجتمع المصرى.

ويضيف الأمين العام للاتحاد الأفراسيوى للتأمين وإعادة التأمين أنه مالا يختلف عليه احد أن تحقيق التنمية المستدامة والعمل على تحسين التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة وتسهيل نفاذهم إلى التمويل – أو الأقتراض – لا يمكن الركون اليه ، وإغفال توفير غطاء او حماية تأمينية لتلك الفئات، وان التجربة المصرية بدأت تاخذ مكانتها المتميزة فى تطبيقاتها لزيادة عملية الشمول المالى بين الأفراد ، وكان أخر تطبيقاتها الرائعة فى تحقيق التكامل بين البنك وشركة التأمين هو اطلاق شهادة ” امان المصريين “.

وأنه مع كل تلك المجهودات ، ستبقى هناك فئة كبيرة من السكان لا تتمتع بالتغطية التأمينية نظرا لعدم تواجد الوعي الكافي بفوائد التأمين، وبإدراك أهمية الوصول لتلك الفئة اصبح القيام بثورة تأمينية حتمياً، من خلال استخدام الادوات التكنولوجية الحديثة التي تساعد على تخطي الابعاد الجغرافية, وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين فرص نجاح العملية التأمينية لصالح جميع أطرافه وهو ما سنعمل على أن يلقى اقتناعا وحماسا من بين المشاركين فى المنتدى أصحاب القدرة على خلق المنتج وترويجه ليلائم احتياجات كل فئات المجتمع.

ونوه د.عادل ان الاتحاد الأفراسيوى للتأمين واعادة التأمين دائما ما يعمل بالقرب من اعضائه ، ويصبح إنعقاد منتدى الحياة فرصة مناسبة بالتأكيد لآلقاء الضوء أمام رجال صناعة التأمين فى مصر والمشاركين من الأسواق الأخرى على الإطار العام للإستراتيجية القومية للأنشطة المالية غير المصرفية (2018- 2022) التى أعلنت عنها الهيئة العامة للرقابة المالية – هذا الأسبوع وطرحتها للحوار المجتمعى – وتعمل على إعداد برنامج مكثف لتنمية وتطوير سوق شركات التامين المصرية اعتمادا على مجموعة من السياسات والإجراءات والمبادرات منها مد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع أو ما يعرف باسم الشمول التأميني ، وخلق شبكة أمان إجتماعي ضد المخاطر التأمينية منها التأمين على طلبة المدارس والجامعات والتأمين على مركبات النقل السريع على الطرق المميزة والحرة ، وكذلك إطلاق مبادرة التأمين على الأصول المملوكة للدولة بالتعاون مع الحكومة ، وسوف يتم استثمار جلسات عمل المنتدى للخروج بتوصيات وآليات عمل لتحقيق اهداف استراتيجية الرقيب فى مصر.