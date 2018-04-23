الاتحاد الأفروآسيوى يطالب مصر بدعم نشاط التأمين

الشاذلى جمعةطالب الدكتور عادل منير الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين، الحكومة المصرية بدعم وتشجيع قطاع التأمين بهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلى الاجمالى.وأضاف منير خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الثانى الأفروآسيوى لتأمينات الحياة ان نسبة مساهمة التأمين في الناتج المحلى الاجمالى في قار

الشاذلى جمعة

طالب الدكتور عادل منير الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين، الحكومة المصرية بدعم وتشجيع قطاع التأمين بهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلى الاجمالى.

وأضاف منير خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الثانى الأفروآسيوى لتأمينات الحياة ان نسبة مساهمة التأمين في الناتج المحلى الاجمالى في قارة آسيا يبلغ 5.6% بينما يبلغ 2.8% في قارة افريقيا.

وأكد أن أقساط تأمينات الحياة تمثل 75% من أقساط السوق اليابانية لافتا الى ارتفاع محفظة أقساط تأمينات الحياة بالسوق المصرية لتسجل 10.7 مليار جنيه خلال 2017، بنسبة 45.5٪ من إجمالي أقساط السوق.

وأشار الى أن الشمول المالى يعد الدافع الرئيسي للمزيد من الطلب على التأمين بشكل خاص، كما أنه يُعد محور اهتمام الحكومات والجهات الرقابية المالية والبنوك نظراً لعلاقته بالنمو الاقتصادي للدول، إلا انه تبقى هناك فئة كبيرة من السكان لا تتمتع بالتغطية التأمينية نظراً لعدم تواجد الوعي الكافي بفوائد التأمين.

وأوضح أنه بإدراك أهمية الوصول لتلك الفئة أصبح القيام بثورة تأمينية حتمياً، من خلال استخدام الأدوات الحديثة التي تساعد على تخطي الابعاد الجغرافية، وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات فى تحسين فرص نجاح العملية التأمينية لصالح جميع أطرافها، التى تساهم في خلق قنوات توزيعية جديدة، كما تظهر أيضا أهمية تطوير المنتجات التأمينية كالتأمين المتناهي الصغر لتلائم احتياجات كل فئات المجتمع.

وأشار إلى أن تحقيق التنمية المستدامة والعمل على تحسين التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة وتسهيل نفاذهم إلى التمويل لا يمكن الركون إلى تحقيقه فقط، وإغفال توفير غطاء تأميني لتلك الفئات، وهو ما سيتحقق بالمشروع القومي للتأمين على العمالة اليومية غير المنتظمة ، والذي من شأنه أن يمثل تطبيقاً عملياً لإدخال تلك الشرائح من المجتمع فى منظومة الشمول المالي بهدف تمتعها بحماية تأمنينة تسهم مالياً بتعويضات في حالات الوفاة بحادث وذلك أسوة بالتجارب الناجحة فى دول أسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية.

وتابع: “ففي دولة يبلغ تعدادها ما يزيد على 100 مليون نسمة، نجد أن العام الماضى شهد الاكتتاب فيما يقرب من 12 مليون وثيقة تأمين على الأشخاص فقط، اكتتبت فيها 14 شركة تأمين حياة فى العام الماضى بإجمالى اقساط قدرها 10.78 مليار جنية عن العام المالي 2016/2017، بما أضاف لعملية الشمول المالى اتساعاً”.