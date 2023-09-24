الاتجاه الصاعد يسيطر على حركة مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات الأحد

استمر الاتجاه الصاعد لمؤشرات البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم الأحد 24-9-2023، إذ ارتفع EGX30 بنسبة 1.03% مسجلاً مستوي 20286.71 نقطة.

كما اتجه EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة للصعود بنسبة 0.47% مسجلاً مستوي 3846.49 نقطة، إلي جانب ارتفاع مؤشر البورصة الأوسع نطاقًا EGX100 أيضًا بحوالي 0.62% عند 5710.3 نقطة.

وبلغ إجمالي عدد الأسهم التي يتم التداول عليها نحو 201 سهم، ارتفع منها 70، في حين تراجع 55، واستقر 76 عند مستوياتهم دون تغيير.

وسيطر الاتجاه الشرائي علي كل من المستثمريين العرب والأجانب بصافي قيمة يصل إلي 19.6 مليون حنيه و 9.45 مليون علي التوالي، بينما فضل المصريين البيع بحوالي 29.05 مليون.