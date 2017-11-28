الاتجار بالجنس دعوى جديدة تلاحق هارفي واينستين

خالد بدر الدين رفعت كاديان نوبل الممثلة البريطانية الناشئة دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في نيويورك ضد المنتج السينمائي هارفي واينستين بتهمة الاتجار بالجنس، وذلك لأنه دعاها إلى غرفته بفندق في فرنسا واعتدى عليها جنسيا.وأقامت كاديان نوبل الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في نيويو

خالد بدر الدين

رفعت كاديان نوبل الممثلة البريطانية الناشئة دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في نيويورك ضد المنتج السينمائي هارفي واينستين بتهمة الاتجار بالجنس، وذلك لأنه دعاها إلى غرفته بفندق في فرنسا واعتدى عليها جنسيا.

وأقامت كاديان نوبل الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في نيويورك متهمة واينستين بانتهاك القانون الأمريكي الاتحادي لمكافحة الاتجار بالجنس في فبراير 2014 في مدينة كان الفرنسية وتطالب الدعوى بتعويضات غير محددة عن الأضرار ولكن تسقط تهمة الاتجار بالجنس بالتقادم بعد عشر سنوات..

وذكرت وكالة رويترز أن الدعوى القضائية تفيد بأن هارفي واينستين تمكن من إرغام أو إكراه كاديان على القيام بممارسات جنسية في غرفته بالفندق واستغل نفوذه عليها مقابل وعده لها بدور في فيلم.

واتهمت نوبل أيضا في نفس الدعوى شركة واينستين وشقيقه بوب بأنهما كانا على علم بسلوك هارفي واينستين.

وكانت أكثر من 50 امرأة اتهمت هارفي واينستين بالتحرش أو الاعتداء الجنسي عليهن خلال الثلاثين عاما الماضية.

وقالت هولي بيرد المتحدثة باسم واينستين في بيان أُرسل بالبريد الإلكتروني إن واينستين ينفى المزاعم بممارسة الجنس دون رضا الطرف الآخر، ويؤكد عدم القيام بأي تصرفات انتقامية ضد أي امرأة رفضت محاولاته، وينفي أيضا ممارسة الجنس مع أي امرأة دون رضاها.