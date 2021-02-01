الائتمان المحلي يقفز 948 مليار جنيه خلال عام كورونا

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع الائتمان المحلي بمقدار 947.992 مليار جنيه خلال عام 2020.

قال البنك المركزي المصري، إن الائتمان المحلي ارتفع خلال العام الماضي، إلى 5.053 تريليون جنيه، مقابل 4.105 تريليون جنيه في العام السابق عليه، بنسبة زيادة قدرها 23%

وطبقا للبيانات، ارتفع الائتمان المحلي خلال شهر ديسمبر فقط بقيمة 38.542 مليار جنيه، من مستوى 5.0153 تريليون جنيه في نوفمبر السابق عليه.

وذكر المركزي أن صافي المطلوب من الحكومة -يشمل أوراق مالية وإقراض وخصم يطرح منه الودائع حكومية- ارتفع خلال العام الماضي، بقيمة 559.884 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 3.032 تريليون جنيه، مقابل 2.472 تريليون جنيه في نهاية عام 2019.

صافي مطلوبات الائتمان من قطاع الأعمال العام يسجل 265.42 مليار جنيه نهاية 2020

وذكر البنك المركزي أن صافي المطلوب من قطاع الأعمال العام، زاد بقيمة 81.906 مليار جنيه في عام 2020، ليصل إلى 265.420 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 183.514 مليار جنيه في ديسمبر 2019.

وصافي المطلوب من قطاع الأعمال العام يتضمن المطلوب من قطاع الأعمال العام ويطرح منه ودائع قطاع الأعمال العام.

وطبقا للبيانات سجل المطلوب من قطاع الأعمال العام في نهاية العام الماضي، نحو 584.033 مليار جنيه، مقابل 449.377 مليار جنيه في نهاية 2019، كما ارتفعت ودائع القطاع إلى 318.613 مليار جنيه، من 265.86 مليار جنيه.

وأفاد البنك المركزي، بأن المطلوبات من القطاع الخاص خلال العام الماضي، ارتفعت 187.06 مليار جنيه، لتسجل 1.079 تريليون جنيه، مقابل 891.97 مليار جنيه في نهاية 2019.

وذكر أن مطلوبات الائتمان من القطاع العائلي ارتفعت إلى 517.859 مليار جنيه في ديسمبر 2020، من 395.716 مليار جنيه في ديسمبر 2019، بزيادة قدرها 122.14 مليار جنيه.