الإيكاو: قمة الطيران تهدف إلى نمو الفرص في إفريقيا

دعاء محمودقال محمد رحمة المدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولية الايكاو لمنطقة الشرق الأوسط، إن قمة الطيران الإفريقي ستركز على الدوافع الرئيسية لنمو الأعمال والفرص في جميع أنحاء أفريقيا.وأكد أن هذا الحدث ضمن سلسلة من الأحداث التي تركز على أفريقيا وهذا يظهر بالتأكيد الدور القيادي لمصر في ال

دعاء محمود

قال محمد رحمة المدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولية الايكاو لمنطقة الشرق الأوسط، إن قمة الطيران الإفريقي ستركز على الدوافع الرئيسية لنمو الأعمال والفرص في جميع أنحاء أفريقيا.

وأكد أن هذا الحدث ضمن سلسلة من الأحداث التي تركز على أفريقيا وهذا يظهر بالتأكيد الدور القيادي لمصر في القارة ، ويتوافق مع توجيه القيادة السياسية للبلاد التي تضع أفريقيا والعلاقات الأفريقية في مقدمة أولوياتها.

وأضاف رحمة ان ميثاق الإيكاو يتمثل وفقًا لاتفاقية شيكاغو في تعزيز التنمية الآمنة والمستدامة للطيران المدني الدولي كوسيلة للسلام والتنمية الاجتماعية الاقتصادية ويستند تحقيق هذه النتائج إلى تمكين الدول من الامتثال لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي والممارسات ، مؤكدا أن هذ هي الوسيلة المناسبة للوصول إلى الربط الجوي الدولي وبالتالي حجر الزاوية لاستدامة الطيران.

وأكد” “أهدافنا المشتركة لمواءمة خطط وبرامج الطيران المدني على نحو أكثر فعالية تعكس ميثاق الإيكاو على المستوى العالمي لتعزيز الشراكة والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية للاستجابة بفعالية للتحديات العالمية الرئيسية التي تواجه الطيران”.