الإيكاو تشيد بتعاون مصر والسعودية والإمارات فى السلامة الجوية

هاجر عمرانأشادت المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) بمونتريال - كندا في اجتماعات الجلسة الاستثنائية التي عقدتها بتعاون مصر والإمارات والسعودية والبحرين فى السلامة الجوية بحضور شريف فتحى وزير الطيران وفقا لبيان صادر عن الوزارة منذ قليل.وأضاف البيان أن الاجتماعات شهدت حضور وفود 189 دولة الأعض

هاجر عمران

أشادت المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) بمونتريال – كندا في اجتماعات الجلسة الاستثنائية التي عقدتها بتعاون مصر والإمارات والسعودية والبحرين فى السلامة الجوية بحضور شريف فتحى وزير الطيران وفقا لبيان صادر عن الوزارة منذ قليل.

وأضاف البيان أن الاجتماعات شهدت حضور وفود 189 دولة الأعضاء فى المنظمة الدولية، وعُقدت الجلسة بناءً على الشكوى المقدمة من دولة قطر، وفقاً للمادة 54 (ن) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944)، التي تمنح الدول الأعضاء الحق ببحث أي مسألة تتعلق بالاتفاقية.

أسفرت الجلسة عن اتخاذ المجلس عدة قرارات منها الطلب من الأمانة العامة أن تواصل تنفيذ ما جاء في خطة الطوارئ وتشجيع الدول على التعاون من أجل ضمان تنفيذ الحلول الفنية صورة تشجيع الأمانة العامة على تحديث المعلومات بصورة دورية منتظمة وتقديمها إلى المجلس، ابتداءً من دورة المجلس المقبلة.

وشملت الاجتماعات التنويه بروح التعاون وتكليف رئيس المجلس ببذل مساعيه الحميدة لتسهيل المسائل الفنية العالقة إن وجدت وحث جميع الدول الأعضاء في منظمة الإيكاو على التقيد بروح اتفاقية شيكاغو والتعاون لضمان سلامة وأمن وكفاءة الطيران المدني الدولي.

وقدمت وفود كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين ورقة عمل مشتركة تضمنت الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأسابيع الماضية بالتعاون مع مكتب الإيكاو الإقليمي بالقاهرة من أجل تعزير السلامة الجوية فوق المياه الدولية بإقليم الشرق الأوسط، والتي تضمنت فتح ثمانية مسارات جوية إضافية ورفض واحد لتخفيف الضغط على المسارات الحالية فوق المياه الدولية وتدعيم سلامه الطيران المدنى فى الأجواء الدولية.

وقد لاقت ورقة العمل المشتركة التي قدمتها كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين استحسان وقبول من أعضاء المجلس الذين أشادوا بروح التعاون بين دول المنطقة على المستوى الفنى في الطيران المدني.

ومن جانبها قدمت الأمانة العامة للإيكاو ورقة عمل تدعم ما جاء في ورقة عمل الدول الأربع من خلال تقرير فني أكد لأعضاء المجلس سلامة الأجواء، كما لم تستجب المنظمة لطلب قطر إدانه الدول الأربع لعدم السماح للطائرات القطرية بالهبوط فيها وعبور أجوائها.

وشهدت الجلسة العديد من المناقشات على المستويات الفنية واعتراض مصر على محاولات تسييس ما تم من إجراءات والتشديد على ضروره الالتزام بالجانب الفنى الذى عقدت الجلسة فى إطاره.