«الإيكاو» تسلط الضوء على مراكز تدريب الطيران العالمي في مصر

أصدرت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو – ICAO)، تقريرًا موجزًا، حول برنامجها الدولي المعتمد TRAINAIR PLUS، تسلط من خلاله الضوء على أنشطة تدريب الطيران العالمي التابعة لها، بمراكز التدريب المعترف بها لدى المنظمة في مصر لتدريب أعضائها، وذلك في ضوء النشرات الدورية التي تصدرها الإيكاو عن أنشطة مراكز تدريب الطيران العالمي المعترف بها ضمن برنامجها الدولي.

يأتي هذا في الوقت الذي تستضيف فيه مدينة مونتريال بكندا، أعمال الدورة الحادية والأربعين للمنظمة الدولية (إيكاو – ICAO)، بمشاركة وفود 193 دولة بينها مصر.

وبحسب تقرير (إيكاو – ICAO)، يوجد 3 أعضاء في مصر معترف بهم لدى المنظمة الدولية في برنامج TRAINAIR PLUS وهي ( أكاديمية مصر للطيران، الأكاديمية المصرية لعلوم للطيران، الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران)، حيث قدمت جميعها 47 دورة تدريبية معترف بها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي لعدد 340 مشاركًا.

وأوضح تقرير (إيكاو – ICAO)، أنشطة المؤسسات التدريبية الثلاثة المعترف بها بالمنظمة الدولية في مصر ( قطاع حكومي/ قطاع خاص) على النحو التالي، ( أكاديمية مصر للطيران ) المنضمة بالعضوية الكاملة في برنامج الايكاو منذ عام ٢٠١٣، قدمت 7 دورات تدريبية معترف بها من الإيكاو، وتعمل على تطوير برنامج تدريبي دولي واحد.

تنوعت مجالات الدورات التدريبية في إعداد المدربين، فني تحميل الطائرات، البيئة،مفتشي السلامة الجوية، وإدارة استخدام تشريعات وملاحق منظمة الطيران العالمية.

( الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ): المنظمة بالعضوية الكاملة في برنامج الإيكاو منذ عام ٢٠١٤، قدمت دورة تدريبية واحدة وقامت بتطوير برنامج تدريبي دولي واحد. حيث قامت بتقديم دورتها في مجال الفحص الجوي الطبي.

( المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران ): المنضمة بالعضوية الكاملة في برنامج الإيكاو منذ عام ٢٠١٨، قدمت (٢٩) دورة تدريبية معترف بها من الإيكاو، وقامت بتطوير عدد ( ٢ ) برنامج تدريبي دولي. قدمت المتحدة عدد من دوراتها في مجال تدريب المدربين، تقييم عوائق المطار، تطوير المناهج، معلومات الطيران، مفتشي السلامة الجوية، القانون الجوي الدولي، تدريب المراقبين الجويين، مراقبة الصحة والسلامة وثائق السفر، إدارة استخدام تشريعات وملاحق منظمة الطيران العالمية، تعليمات نقل البضائع الخطرة جوا.

تحرص منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو – ICAO)، من خلال أعضائها ضمن منظومة برنامج TRAINAIR PLUS على التمكين المهني للجيل الحالي والقادم من العاملين بقطاع الطيران المدني، مستخدمة التقنيات والأدوات اللازمة لتحقيق السلامة والكفاءة في القطاع المليء بالتحديات اليوم.

وتبني مصر جسورًا لتوصيل أواصر مجتمع الطيران المدني دوليًا من متخصصي الطيران المدني الذين يواجهون تحديات مختلفة حول العالم ، وتعزز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في القطاع مع تحقيق المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة في مجال التعليم والتأهيل المهني المستدام، مؤمنة بتوجيهات القيادة السياسية في تطوير وتحسين استراتيجيات التعليم والتدريب المهني بالطيران المدني وتفعيل دور القطاع الخاص لدعم مسار التنمية والتقدم العلمي في الجمهورية الجديدة.