الإيكاو: الطيران يساهم بـ 72.5 مليار دولار في الناتج المحلي بإفريقيا

دعاء محمود: قال محمد رحمه المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو، إنه بحلول عام 2034 من المتوقع أن يتضاعف عدد المسافرين وحركة الشحن الجوي إلى أكثر من الضعف مقارنةً بعام 2017، موضحاً أنه لتعزيز هذا النمو المتوقع بطريقة مستدامة…

دعاء محمود:

قال محمد رحمه المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو، إنه بحلول عام 2034 من المتوقع أن يتضاعف عدد المسافرين وحركة الشحن الجوي إلى أكثر من الضعف مقارنةً بعام 2017، موضحاً أنه لتعزيز هذا النمو المتوقع بطريقة مستدامة فإن ذلك يتطلب ضخ استثمارات والتوسع في البنية التحتية النوعية في مجال الطيران.

وأضاف خلال مؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بإفريقيا والمقام بالقاهرة في الفترة من 18-20 مارس 2018، أن هذا الحدث يأتي في وقت مبشر في تاريخ الطيران الأفريقي، مؤكداً أن هذه القارة تتمتع بأعلى إمكانات بحيث تكون أسرع أسواق النقل الجوي نمواً في العالم.

وأكد أن قطاع النقل الجوي يوفر 6.8 مليون وظيفة ويساهم بنحو 72.5 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا، ويعد واحد من أهم الصناعات التي تربط بين الثقافات والشركات عبر القارات، كما ساهم القطاع في توفير 67.3 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم ، وساهم بأكثر من 2.7 تريليون دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و4.1 مليار مسافر و 53 مليون طن من الشحن في عام 2017.

يجب أن نعترف بأن امتثال الايكاو هو أكثر المتطلبات الأساسية التي يمكن لأي بلد اتباعها من أجل الوصول إلى شبكة الطيران الدولية وفوائدها العديدة.

جاء ذلك بحضور المهندس هاني العدوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري ورئيس منظمة الطيران المدني الإفريقي “أفكاك” وصفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.