الإيفاد يعرض تنفيذ مشروعات مطروح الزراعية للاستفادة من الأمطار

معتز محمود:عرض الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الإيفاد) على محافظة مطروح أهم المشروعات التى يقوم المشروع بتنفيذها بالمحافظة والتى تشمل العديد من المشروعات منها فى المجال الزراعى الاستفادة من مياه الأمطار بدلا من إهدارها وتعظيم كفاءة استخدامها وحصادها وإنشاء الآبار النشو.وجاء عرض الصندوق خلال اج

معتز محمود:

عرض الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الإيفاد) على محافظة مطروح أهم المشروعات التى يقوم المشروع بتنفيذها بالمحافظة والتى تشمل العديد من المشروعات منها فى المجال الزراعى الاستفادة من مياه الأمطار بدلا من إهدارها وتعظيم كفاءة استخدامها وحصادها وإنشاء الآبار النشو.

وجاء عرض الصندوق خلال اجتماع عدد من قيادته مع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح تم خلاله استعراض المقترحات الخاصة لتحسين المراعى والزراعات الموسمية للشعير وتنمية الوديان وتنمية المراعى والثروة الحيوانية وتنمية المرأة، وكذلك استخدام مياه الصرف الزراعى بواحة سيوة للتوسع فى الزراعة بمناطق الكثبان.

كما تم مناقشة إقامة عدد من المدارس لخدمة القرى والنجوع البعيدة بالمحافظة وإنشاء وحدات مجمعة لتدوير المخلفات الزراعية ودعم المجتمعات المحلية بمعاصر زيتون حديثة ودعم المرأة بمشروعات صغيرة مدرة للدخل لتحسين دخلها وإنشاء وحدات مجمعة للميكنة الزراعية.

وتأتى هذه المناقشات على هامش زيارة وفد من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الإيفاد) الذى يزور محافظة مطروح فى الفترة 14- 2017/7/21 برئاسة الدكتور مليحة حسين والدكتور عبد الله زغلول نائب رئيس مركز بحوث الصحراء وعرض أهم المشروعات التى يقوم المشروع بتنفيذها بمحافظة مطروح بقيمة 60 مليون دولار.

وقد وجه الوفد خلال اللقاء الشكر للسيد المحافظ على دعم الذى يقدمه سيادته للمشروع وانشطته بالمحافظة، وتذليل كافة العقبات أمامهم وتقديمة لكافة التيسيرات لإنجاح أنشطة المشروع داخل المحافظة مما يعود بالنفع على المجتمع المحلى وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

فى نهاية اللقاء وجه المحافظ الشكر لوفد من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الإيفاد) وأثنى على الدور الذى يقوم به الصندوق فى تحقيق تنمية زراعية بمحافظة مطروح، وحضر اللقاء المهندس سلامة عبد الرحمن مستشار المحافظ للزراعة والمهندس حسين السينينى، مدير عام مديرية الزراعة بالمحافظة مياه الصرف الزراعى بواحة سيوة للتوسع فى الزراعة بمناطق الكثبان.