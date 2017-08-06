الإيفاد تمول مشروع تجميع مياه الأمطار بمطروح بـ 60 مليون دولار

أحمد عاشور أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الوزارة تحركت سريعاً مع اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح وعدد من المستثمرين، لوضع مشروع غرب مصر موضع التنفيذ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأوضحت الوزيرة، فى تصريحاتٍ لها، فى ختام زيارتها إلى محافظة مطروح: أن

أحمد عاشور

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الوزارة تحركت سريعاً مع اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح وعدد من المستثمرين، لوضع مشروع غرب مصر موضع التنفيذ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضحت الوزيرة، فى تصريحاتٍ لها، فى ختام زيارتها إلى محافظة مطروح: أن المحافظة تعرضت لظلم فى المشروعات بسبب الألغام التى كانت موجودة، والتى استطاعت وزارة الدفاع والجهات المعنية، بالتعاون مع المركز الوطنى لإزالة الألغام التابع للوزارة، تطهير مناطق كثيرة من الساحل الشمالى الغربى.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم إقامة عدد من المشروعات فى المحافظة بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث عملت الوزارة بالتنسيق مع المحافظة على إيجاد ميزة تنافسية للمناطق المطلوب تنميتها، مؤكدة أن الوزارة من جانبها ستعمل على تيسيير أى عقبات تواجه المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى محافظة مطروح.

وذكرت الوزيرة، أن المشروع تنمية غرب مصر، يتضمن منطقة استثمارية ومنطقة سياحية عالمية ومجتمع عمرانى متكامل، وسيوفر آلاف من الوظائف للشباب، وتنميته ستختلف عن الساحل الشمالى الحالى خيث سيكون هناك اهتمام كبير بتنمية الظهير الصحراوى، مشيرة إلى أنه يتم التحرك سريعا من أجل إتاحة الأراضى المتاحة فى مشروع تنمية غرب مصر، للمستثمرين الجادين سواء من العرب أو الأجانب، الذين لديهم الرغبة الحقيقية للاستثمار، ويملكون الخبرة فى مجالاتهم داخل وخارج مصر فى تطوير المدن.

وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم عمل قريباً ورشة عمل مع المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى مشروع تنمية غرب مصر، لبحث رؤيتهم والتنسيق مع محافظة مطروح فى وضع جدول زمنى للمشروعات، لوضع المشروع فى موضع تنفيذ فى أسرع وقت.

وأكدت الوزيرة، أنه سيتم إنشاء فرع لمركز خدمة المستثمرين بمحافظة مطروح، للتيسير على المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل فى منظومة متكاملة من حيث التعاون مع كل الوزارات المعنية مثل وزارة النقل والاسكان، من أجل العمل أن تكون محافظة مطروح جاهزة لاستضافة فى المستقبل المؤتمرات الدولية مثل شرم الشيخ.

وأعلنت الوزيرة، عن أنه سيتم توقيع اتفاق خلال هذا العام مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية” الايفاد”، على توفير تمويل بنحو 60 مليون دولار، لأهالي مطروح، وذلك لعمل مشروع تجميع مياه الأمطار للاستفادة منها في المشروعات الزراعية.