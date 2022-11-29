«الإيسيسكو»: إطلاق صندوق لحماية المواقع الأثرية من التغيرات المناخية فى قمة «جدة» مطلع 2023

كشف الدكتور سالم بن محمد عبد الملك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، عن استعداد المنظمة لإطلاق صندوق لتمويل مكافحة آثار المتغيرات المناخية على المواقع الأثرية للدول الأعضاء البالغة 54 دولة، فى قمة وزراء البيئة العرب التى ستعقد فى جدة بالسعودية مطلع 2023.

مدير عام المنظمة: برنامج لتدريب الشباب على علوم الفضاء والذكاء الاصطناعى

وأضاف فى تصريح لـ«المال»، أن هناك أكثر من 100 موقع أثرى مهدد بالاندثار، بسبب التغيرات المناخية على تلك المواقع، لافتًا إلى أن الصندوق سوف يعمل على ترميم بعض الآثار وتوفير آليات تمويلية لتلك البرامج لحماية المواقع التراثية داخل الدول العربية، متوقعًا بدء تفعيل العمل بالصندوق خلال تلك القمة العربية.

ولفت إلى أن المنظمة ستسعى إلى استقطاب تمويلات للصندوق من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، بهدف حماية العديد من المواقع المهددة بالدمار إثر التغيرات المناخية.

وفى سياق آخر، أكد أن المنظمة تنفذ برنامجا شاملا لتدريب الشباب العربى على كل ما يتعلق بعلوم الفضاء، إضافة إلى برنامج لتدريبهم على الذكاء الاصطناعي، ويشمل تدريب أكثر من 500 شاب من 54 دولة عربية، بهدف رفع الوعى لدى الأجيال القادمة.

وتابع أن المنظمة تنفذ مشروع الشهادات الدولية المهنية فى التدريس IPCT، الذى يتضمن برامج تطوير مهنى ذات مواصفات معيارية، تعد من أفضل التجارب العلمية فى مجال التدريس على مستوى العالم، ويمنح شهادات مهنية موثوقة فى مجال التعليم.

يذكر أن هناك مجموعة من المواقع التاريخية المصرية والعناصر الثقافية المسجلة على قائمة التراث لمنظمة الإيسيسكو، منها مقياس النيل بالمنيل، والمتحف المصرى بالتحرير، ومدينة شالى بواحة سيوة، وقصر البارون بحى مصر الجديدة، والدير الأحمر بسوهاج، إضافة إلى مدينة القصر وجبانة

البجوات بمحافظة الوادى الجديد والمسجلين على القائمة التمهيدية للمنظمة.

وتعد «الإيسيسكو» منظمة متخصصة تعمل فى إطار منظمة التعاون الإسلامي، تعنى بميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال فى البلدان الإسلامية، وتدعم الروابط بين الدول الأعضاء، ومقرها الرباط بالمغرب.