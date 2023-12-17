الإيرادات العرضية كلمة سر ربحية شركات المطاحن

شهدت شركات المطاحن المٌدرجة بالبورصة المصرية مؤشرات مالية إيجابية خلال فترة الربع الأول من العام المالى الحالى 2024/2023، جاء غالبيتها مدعوما بإيرادات الأنشطة غير الأساسية، فى الوقت الذى تعانى فيه أسهم هذه الكيانات من بطئ شديد فى تحركاتها، وانصراف السيولة عنها.

وقامت بعض الشركات فى مواجهة ذلك باللجوء إلى استغلال مساحات الأراضى المتوفرة لديها لتوليد عائد يدعم ربحيتها، فى مواجهة ارتفاعات التكاليف الثابتة (الكهرباء- المحروقات- المرتبات).

وقال محللون إن أسهم المطاحن تعانى تباطؤا شديدا فى تحركاتها نتيجة ارتفاع أسعارها، وعدم تحقيق مكاسب كبيرة من ورائها، باستثناء الكوبونات، لافتين إلى أن هناك بعض الحلول لتنشيط حركة هذه الأسهم، الأول تجزئة السهم، والثانى هو استغلال هذه الشركات الأراضى غير المستغلة والتى تمتلك منها مساحات شاسعة.

وقال عامر عبدالقادر رئيس قطاع السمسرة للتطوير فى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن أسهم شركات المطاحن بطيئة الحركة، ولكن هناك فئة من المستثمرين تستهدفها بشكل خاص، وهى المستثمر طويل الأجل.

وأشار عبدالقادر إلى أن هذه الشركات لديها محفظة أراضى شاسعة، وتنفيذ القرار الحكومى ببيع هذه الأراضى، وطرحها للاستثمار العقارى سوف يحقق نقلة واضحة فى المراكز المالية لهذه الشركات.

وقالت دعاء زيدان رئيس قطاع الاستثمار فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية إن أسهم شركات المطاحن تشهد بطيء شديد فى تحركاتها، وأن السهم الوحيد الذى يشهد تداولات نسبية هو الإسكندرية للمطاحن نظرا لانخفاض سعره.

وترى زيدان أن الحل لتنشيط التداول على هذه الأسهم هو تجزئتها، خاصة وأن ارتفاع أسعارها لا يغرى المستثمرين بالتداول عليها، أو ضخ سيولة بها.

ويضم قطاع المطاحن بالبورصة المصرية 7 شركات، جميعها تابعة للقابضة للصناعات الغذائية وهى مطاحن وسط وغرب الدلتا، ومطاحن الإسكندرية، ومطاحن مصر العليا، وجنوب القاهرة والجيزة، وشرق الدلتا، وشمال القاهرة، ومطاحن مصر الوسطى.

وشهدت تحركات الأسهم المذكورة تحركات وصعود يعد ضعيفا إذا ما قورن بارتفاعات المؤشر الرئيس للسوق EGX30، والذى سجل ارتفاعات بلغت %72.69 منذ بداية العام، وحتى نهاية جلسة 28 نوفمبر، والتى أغلق فيها عند مستوى 25210 نقطة.

مطاحن وسط وغرب الدلتا

كشفت القوائم المالية لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا ارتفاع أرباحها بنسبة %10 بالربع الأول من العام المالى الجارى 2023-2024، على أساس سنوى، لتسجل صافى ربح 49.98 مليون جنيه، مقابل 45.39 مليون خلال الفترة المناظرة.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة المذكورة إلى 544.31 مليون جنيه، مقابل 350.65 مليون خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي.

وقال مصدر بالشركة أن نمو ربحية الفترة يرجع بشكل أساسى إلى مساهمة الأنشطة غير الأساسية والتى تتضمن الفوائد الدائنة، والإيرادات والأرباح المتنوعة.

وأظهرت القوائم المالية للشركة تسجيل الفوائد الدائنة، والإيرادات والأرباح المتنوعة 58.267 مليون جنيه بنسبة %116.5 من الربح المحقق.

وتتمثل الإيرادات المتنوعة فى قيمة مخلفات إنتاج طحن أقماح، وبيع كراسات الشروط والخردة، ورسوم البيانات، وإيراد مقابل فوارغ النخالة.

مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة

وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة صافى ربح بلغ 12.54 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 5.007 مليون خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتسجل 63.78 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 51.04 مليون خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق له، وتوزعت الإيرادات بواقع 43.7 مليون جنيه إيرادات تشغيل لدى الغير، و13.6 مليون جنيه خدمات مباعة، و6.3 مليون جنيه مخلفات إنتاج.

وقال مصدر بالشركة إن “جنوب القاهرة” تسعى لاستغلال كافة قدراتها لتحسين ربحيتها، حيث قامت بتأجير 8 مواقع غير مستغلة، كما تعتزم إقامة مول تجارى على المساحة الأمامية لمطحن أوسيم، إضافة إلى تطوير مطحن التبين القديم، ومطحن أوسيم.

ولفت إلى أن الإيرادات العرضية البالغة 22.3 مليون جنيه، والممثلة فى (الفوائد الدائنة، مبيعات المخلفات، الإيرادات الأخرى) ساهمت بنسبة %177.78 من ربحية الشركة.

وقالت الشركة فى قوائمها المالية إن ارتفاعات تكاليف التشغيل (المواد البترولية، الأجور، قطع الغيار) حدت من زيادة الفائض، إضافة إلى وجود الشركة فى نطاق جغرافى غير منتج للأقماح، إضافة إلى حظر نقل الأقماح بين المحافظات المنتجة للقمح المحلى، فضلا عما تتحمله من تكلفة نقل الأقماح المحلية من الأقاليم.

مطاحن ومخابز الإسكندرية

ارتفعت أرباح مخابز الإسكندرية %97 على أساس سنوى خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، لتسجل صافى ربح 16.57 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 8.41 مليون خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجارى إلى 76.68 مليون جنيه، مقابل 56.71 مليون خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي.

وقال مصدر بالشركة إن هناك عدة أسباب دعمت ربحية الفترة شملت زيادة كميات القمح المطحون، وارتفاع سعر الطحن بواقع 50 جنيها للطن، وكذلك عائد تسويق النخالة من %10 إلى %15 كما بلغت مبيعات المخلفات خلال الفترة 3.55 مليون جنيه، إضافة إلى أرباح رأسمالية من بيع بعض الأصول الثابتة.

مطاحن شرق الدلتا

وسجلت مطاحن شرق الدلتا خلال الربع الأول من العام المالى الحالى صافى أرباح بعد الضريبة بلغ 33.8 مليون جنيه، مقارنة بـ 28.9 مليون الفترة المناظرة من العام المالى الماضي.

وأشار مصدر بالشركة إلى أن الإيرادات غير الرئيسية للنشاط دعمت نتائجها المالية خلال الفترة المذكورة، والتى شملت إيرادات استثمارات مالية أخرى، وفوائد دائنة، وأرباح متنوعة.

وقال المصدر إن ارتفاعات التكاليف الممثلة فى المرتبات، والكهرباء، والمواد البترولية، مواد التعبئة والتغليف تضغط على ربحية الشركة.

مطاحن مصر العليا

كشفت المؤشرات المالية المستقلة لشركة مطاحن مصر العليا، عن الربع الأول من العام المالى الجارى ارتفاع أرباح الشركة بنسبة %36.21 على أساس سنوى، ليسجل صافى الربح 42.74 مليون جنيه، مقابل 31.38 مليون خلال الفترة المناظرة.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة المذكورة إلى 270.29 مليون جنيه، مقابل 244.03 مليون خلال الفترة المقارنة من العام المالى السابق له.

وكشف مصدر بالشركة أن السبب الأساسى وراء ارتفاع الربحية يعود إلى الإيرادات العرضية خارج الأنشطة الرئيسية للشركة، والتى ساهمت بنحو 16.425 مليون جنيه الأرباح قبل الضرائب.

وقال المصدر إن هذه البنود تدعم الشركة فى مواجهة قفزات تكاليف مستلزمات الإنتاج، ومواد التعبئة والتغليف.

مطاحن ومخابز شمال القاهرة

كشفت المؤشرات المالية لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، ارتفاع ربحيتها بنسبة %39.5 على أساس سنوى ليسجل صافى الربح 7.31 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 5.24 مليون خلال نفس الفترة من العام المالى السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجارى إلى 299.24 مليون جنيه، مقابل 156.15 مليون خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي.

مصر الوسطي

سجلت أرباح مطاحن مصر الوسطى نموا طفيفا بلغ %5.38 فقط فى أرباحها خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، ليصل صافى أرباحها 28.8 مليون جنيه، مقابل 27.44 مليون خلال الربع المقارن من العام المالى الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة المذكورة إلى 143.34 مليون جنيه، مقابل 133.9 مليون خلال الربع المقارن من العام المالى الماضي.

وتسعى مصر الوسطى إلى تحقيق إيردات من أصولها غير المستغلة لتدعيم ربحيتها، حيث قررت الشركة بيع معدات وآلات مصنع المكرونة المتوقف بالمنيا كأجزاء منفصلة، بعد احتفاظها بما يلزم من وحداتها العاملة ، وفقا لما ذكرته الشركة فى تقرير قوائمها المالية الأخيرة.

أسعار أسهم شركات المطاحن فى مطلع العام وحتى جلسة الخميس الماضى