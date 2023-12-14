الإيجارات في مانهاتن تهبط للمرة الأولى منذ أكثر من عامين

انخفضت الإيجارات في مانهاتن للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، مع زيادة المعروض من الشقق الفارغة واستمرار المستأجرين في تخفيض الأسعار، بحسب وكالة سي إن بي سي.

انخفض متوسط الإيجار في مانهاتن بنسبة 2% في نوفمبر، إلى 4000 دولار من 4095 دولارًا، وفقًا لتقرير من دوجلاس إليمان وميلر صموئيل.

ويمثل هذا الانخفاض، رغم أنه طفيف، أول انخفاض على أساس سنوي في متوسط الأسعار خلال 27 شهرًا، وفقًا للتقرير.

وقال جوناثان ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة ميلر صامويل: “لقد وصلت الأسعار إلى عتبة القدرة على تحمل التكاليف وهذا هو رد الفعل”.

الإيجارات في مانهاتن

انخفاض الإيجارات في مانهاتن له آثار مهمة على سوق الإسكان والتضخم الإجمالي، حيث إن مانهاتن هي أكبر سوق للإيجارات في الولايات المتحدة.

وتوقع المستأجرون والاقتصاديون انخفاضًا في الإيجارات في مانهاتن لأكثر من عام، لكن قلة العرض والطلب القوي دفعا الإيجارات إلى مستويات قياسية خلال الصيف، وحافظت على ثباتها في أوائل الخريف.

والآن، يقول الوسطاء إن الطلب يتلاشى بسرعة.

وقال كيان ساناي، كبير وسطاء الإيجار لدى دوغلاس إليمان في نيويورك: “لقد كان الانخفاض مفاجئاً”. “يمكنك الشعور به.”

وقال ساناي إن العديد من أصحاب العقارات يقدمون بهدوء امتيازات، مثل إيجار مجاني لمدة شهر. كان لديه غرفة نوم واحدة في وسط المدينة وكان يطلب 4700 دولار شهريًا. وبعد التفاوض، حصل المستأجر على امتيازات أدت إلى خفض الإيجار الفعلي إلى 3900 دولار شهريًا.

وارتفع عدد الشقق التي تقدم امتيازات إلى 14% في نوفمبر من 12% في أكتوبر، وفقًا لميلر صموئيل ودوغلاس إليمان.

وقال ساناي إن عدد المستأجرين الذين يبحثون عن شقق انخفض أيضًا بسرعة. في سبتمبر ، امتلأ بريده الوارد بطلبات المستأجرين للإدراج في مبنى فخم حيث وصل سعر الوحدات إلى 7500 دولار شهريا.

استمرار انخفاض الأسعار

وبطبيعة الحال، لا تزال الإيجارات في مانهاتن هي الأعلى في البلاد ولا تزال أعلى بنسبة 11% عما كانت عليه قبل الوباء. ولا يزال متوسط الإيجار في مانهاتن يبلغ 5150 دولارًا شهريًا، على الرغم من انخفاضه أيضًا بنسبة 2% عن العام الماضي.

ولا يزال المخزون أيضًا شحيحا تاريخيًا، أقل بقليل من المستوى الطبيعي البالغ 3%، وفقًا لميلر صموئيل ودوغلاس إليمان.

ومع ذلك، يقول السماسرة إن المستأجرين الذين يبحثون عن شقق قد يشهدون استمرار انخفاض الأسعار في أوائل العام المقبل، ويقولون إن تخفيض الوظائف في الصناعات المالية والتكنولوجية في مانهاتن سيحد من الطلب من الموظفين الشباب الجدد في مانهاتن. ومن شأن انخفاض معدلات الرهن العقاري المساهمة أيضا في تعزيز جاذبية سوق المبيعات، مما يحول المزيد من المستأجرين إلى مشترين.

وقال ساناي: “بالنسبة لأصحاب العقارات، أعتقد أنه قد يكون شتاءً مظلماً، ثم من المحتمل أن تصبح الأمور أكثر إشراقاً في الربيع”. “نصيحتي للمستأجرين هي الاستفادة من الصفقات”.