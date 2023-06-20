الإيباري : كيانات تابعة لـ«القابضة للتأمين» يجرى التجهيز لطرحها لمستثمرين

قال عبد الله الإيباري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، إن الكيانات التابعة للشركة القابضة للتأمين في قطاعات متعددة في طور الانتهاء من خطط التطوير والجاهزية للطرح للمستثمرين.

ونفى الإيباري غرض انتقال القابضة للتأمين للصندوق السيادي للتقسيم والبيع، موضحًا أن الهدف هو خلق قيمة مضافة للأجيال القادمة عن طريق زيادة ربحيتها.



ولفت إلى أن ملكية الشركة انتقلت إلى الصندوق السيادي في مارس الماضي وعقدت أول جمعية في مايو.

وأضاف الإيباري- خلال المؤتمر السابع لقمة أسواق المال- أن الصندوق السيادي في بداية إطلاقه استقبل أصولا في القطاع العقاري منها مبنى الحزب الوطني ومبنى التحرير وملحق معهد ناصر؛ موضحًا أنها لا تدر عائدًا للدولة خلال الفترة الحالية لذا قررت الانتقال إلى شركات لها عائد.