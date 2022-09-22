«الإياتا»: خسائر النقل الجوى تلامس 200 مليار دولار.. وصناعة الطيران تتعافى

كشف ويلى والش ، المدير العام للاتحاد الدولى للنقل الجوى (الإياتا) أن القطاع تكبد خسائر تقترب من 200 مليار دولار فى عامين تقريبًا -خلال الفترة بين عامى 2020 و2022، وذلك بسبب جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية.

مدير الاتحاد الدولى: استمرار الاستثمارات يعزز الثقة بالخروج من الأزمات

وقال فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش الندوة المالية العالمية للاتحاد الدولى للنقل الجوى (إياتا)، التى تنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، إن صناعة الطيران تتعافى بقوة، ومن المرجح أن تستعيد ربحيتها خلال عام 2023.

وتابع: أن هناك أسواقًا ناشئة مثل الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، تتقدم بنسبة %10 عما كانت عليه فى عام 2019.

وشدد «والش» على استمرار شركات الطيران فى ضخ استثماراتها، ما يعزز الثقة بالتعافى من الأزمة.

وتوقع وصول إيرادات الشحن الجوى عالميًا لنحو 191 مليار دولار بنهاية 2022، مقارنة بـحوالى 204.1 مليار خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن استضافة قطر لكأس العالم 2022 سيكون تحديًا كبيرًا لها، لافتًا إلى أنها فرصة جيدة للدولة على المدى الطويل.

وقال الاتحاد فى وقت سابق إن معدلات الطلب على الشحن الجوى انخفضت فى يوليو الماضى بنسبة %10.2 مقارنة بشهر يوليو 2021، مرجعًا ذلك إلى تراجع طلبات التصدير الجديدة فى جميع الأسواق باستثناء الصين.

وأوضح أن شركات الطيران فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ شهدت انخفاضًا فى أحجام الشحن الجوى بنسبة %9 وفى أمريكا الشمالية %5.7 وأوروبا %17 والشرق الأوسط %10.9، وأمريكا اللاتينية %9.2.

وتوقع «والش» تراجع خسائر قطاع الطيران لتصل إلى 9.7 مليار دولار هذا العام، بعد أن سجلت نحو 180 مليارًا فى 2020.

الدوحة – مصطفى طلعت