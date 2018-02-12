الإنفلونزا ترفع مبيعات عصير البرتقال بأمريكا

إعداد – عبدالغفور أحمدارتفعت مبيعات عصائر البرتقال في الولايات المتحدة لأول مرة منذ 5 سنوات بعد موسم إنفلونزا "قاسٍ" وفقًا لصحيفة الوول ستريت جورنال، التي أوضحت أن المبيعات زادت بنسبة 0.9 % إلى 38.7 مليون جالون خلال الأشهر الأربعة التي سبقت 20 يناير الماضي.وبحسب الصحيفة، فإن المب

إعداد – عبدالغفور أحمد



ارتفعت مبيعات عصائر البرتقال في الولايات المتحدة لأول مرة منذ 5 سنوات بعد موسم إنفلونزا “قاسٍ” وفقًا لصحيفة الوول ستريت جورنال، التي أوضحت أن المبيعات زادت بنسبة 0.9 % إلى 38.7 مليون جالون خلال الأشهر الأربعة التي سبقت 20 يناير الماضي.

وبحسب الصحيفة، فإن المبيعات هي الأعلى منذ 2013 وفقًا لبيانات مؤسسة “نيلسن” التي ترصد المبيعات السنوية للمنتج.

وكان سوق عصائر البرتقال الأمريكي قد انكمش بنحو 50% منذ عام 2001، وفقًا لنيلسن، وانخفضت المبيعات في الأعوام الأخيرة بعد تحول معظم النصائح الصحية ووصفات أنظمة غذاء التخسيس بعيدًا عن المشروبات والعصائر بشكل عام.

وبحسب إيرين برودين محررة قسم العلوم في موقع “بيزنس انسايدر”، فإن الصفات الغذائية لعصير البرتقال لا تختلف كثيرا عن الصودا أو أي مشروب سكري آخر، ” كوب عصير البرتقال (12 أوقية) يحتوي على 153 سعرة حرارية تأتي من 27 جرامًا من السكر و34 جرامًا من الكربوهيدرات، وهذا هو نفس عدد الكربوهيدرات الموجودة في كيس حبيبات شوكولاتة M&Ms الشهيرة ولكن مع 24 جرامًا فقط من السكر”.

وقد دفع حرص العديد من الأمريكيين على خفض السعرات الحرارية والسكر في نظامهم الغذائي إلى التخلي عن عصير البرتقال، لكن موسم الإنفلونزا أجبرهم على تناوله في مسعى لمكافحة الفيروس، رغم أن المعاهد الوطنية للصحة قالت إنه ليس هناك دليل على أن عصير البرتقال يقي من الانفلونزا، وفقًا للوول ستريت جورنال.