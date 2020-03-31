«الإنشاءات البحرية» تدشن 17 عوامة لصالح كراكات هيئة قناة السويس

انتهت شركة القناة للإنشاءات البحرية، إحدى شركات هيئة قناة السويس من تصنيع عدد 17 عوامة من إجمالي 35 عوامة، يتم تصنيعها لصالح إدارة الكراكات بهيئة قناة السويس.

وأكد المهندس جابر الغطاس، رئيس مجلس إدارة الشركة، تسليم العوامات، التى تم الانتهاء منها للكراكات. العمال بشركة القناة للانشاءات البحرية

ولفت الغطاس إلى أن العمال يعملون بكامل طاقاتهم ووفق الجداول الزمنية دون تأخير بالرغم من الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد حاليا، وقيام الشركة بالقرارات السيادية بتخفيف العمالة وتقسيم العمل بين العاملين، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس شركة الإنشاءات البحرية، أنه من المقرر الانتهاء من باقي العوامات وعددهم 18 عوامة وتدشينها خلال الفترة القليلة المقبلة وبعد الانتهاء من تصنيعها.

وقال إن شركته بصدد تصنيع 2 قاطرة الومنيوم “لوتس 5 & 6 “ لصالح شركة القناة لرباط وأنوار السفن بورش الشركة، لافتا الى الانتهاء من تصنيع أعمال البدن بالكامل.

يذكر أن شركة القناة للانشاءات البحرية واحدة من 7 شركات تابعه لهيئة قناة السويس، وهى من ضمن شركات المرحله الأولى التى تتم اعادة هيكلتها حاليا بقصد تحويلها من الخسارة إلى الربحية بهدف تعظيم أصول الهبئة وايراداتها.